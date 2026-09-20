Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і для чого: про це знають не всі

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Регулярне перезавантаження смартфона може допомогти позбутися дрібних збоїв, очистити оперативну пам'ять і покращити стабільність роботи. Робити це щотижня корисно, однак суворої необхідності дотримуватися такого графіка немає.

Про те, як часто варто перезавантажувати смартфон та коли перезапуск особливо корисний, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Коли смартфон варто перезавантажувати

Під час перезапуску очищується оперативна пам'ять, у якій можуть залишатися фонові процеси навіть після закриття застосунків. Це здатне покращити швидкодію, особливо якщо смартфон працював без перерви кілька днів.

Перезавантаження також допомагає позбутися дрібних програмних помилок. Застосунки, які зависали або не відкривалися, після перезапуску можуть знову працювати нормально.

Окремі оновлення системи та вбудованих сервісів активуються лише після перезавантаження. Зменшення кількості фонових процесів також може знизити нагрівання пристрою та споживання енергії.

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Смартфон варто перезапустити після встановлення оновлень операційної системи або системних застосунків, а також якщо пристрій почав помітно гальмувати чи раптово з'явилися помилки.

Перезавантаження може допомогти й у випадках, коли перестає працювати мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth або GPS.

Частота перезапусків залежить від інтенсивності використання смартфона, кількості встановлених програм і наявності збоїв. Орієнтиром може бути перезавантаження раз на тиждень або два.

У багатьох сучасних смартфонах також доступний автоматичний перезапуск за розкладом. Його можна налаштувати на нічний час, щоб пристрій перезавантажувався без участі користувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що локальні моделі штучного інтелекту на сучасних смартфонах можуть займати кілька гігабайтів пам'яті. Якщо ШІ-функції не використовуються, частину цього простору можна звільнити як на Android, так і на iPhone.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільне інтернет-з'єднання на Android може заважати нормальному завантаженню сайтів, відео та роботі застосунків. У смартфонах є кілька простих способів оновити з'єднання та очистити тимчасові дані, які іноді спричиняють такі проблеми.