Как часто нужно перезагружать смартфон и зачем: об этом знают не все

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Регулярная перезагрузка смартфона может помочь избавиться от мелких сбоев, очистить оперативную память и повысить стабильность работы. Делать это еженедельно полезно, однако строгой необходимости придерживаться такого графика нет.

О том, как часто стоит перезагружать смартфон и когда перезапуск особенно полезен, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Когда стоит перезагружать смартфон

Во время перезапуска очищается оперативная память, в которой могут оставаться фоновые процессы даже после закрытия приложений. Это способно улучшить производительность, особенно если смартфон работал без перерыва несколько дней.

Перезагрузка также помогает избавиться от мелких программных ошибок. Приложения, которые зависали или не открывались, после перезапуска могут снова работать нормально.

Некоторые обновления системы и встроенных сервисов активируются только после перезагрузки. Уменьшение количества фоновых процессов также может снизить нагрев устройства и потребление энергии.

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Смартфон стоит перезапустить после установки обновлений операционной системы или системных приложений, а также если устройство стало заметно тормозить или внезапно появились ошибки.

Перезагрузка может помочь и в тех случаях, когда перестает работать мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth или GPS.

Частота перезапусков зависит от интенсивности использования смартфона, количества установленных программ и наличия сбоев. Ориентиром может служить перезагрузка раз в неделю или две.

Во многих современных смартфонах также доступна функция автоматической перезагрузки по расписанию. Её можно настроить на ночное время, чтобы устройство перезагружалось без участия пользователя.

Ранее Новини.LIVE писали, что локальные модели искусственного интеллекта на современных смартфонах могут занимать несколько гигабайт памяти. Если ИИ-функции не используются, часть этого пространства можно освободить как на Android, так и на iPhone.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленное интернет-соединение на Android может мешать нормальной загрузке сайтов, видео и работе приложений. В смартфонах есть несколько простых способов обновить соединение и очистить временные данные, которые иногда вызывают такие проблемы.