Зарядний пристрій сильно нагрівається: як зрозуміти, коли це нормально

Смартфон і зарядні пристрої до нього. Фото: кадр з відео/YouTube

Нагрівання зарядного пристрою під час роботи не завжди свідчить про несправність, адже частина електроенергії природно перетворюється на тепло. Проте надто гарячий корпус, запах горілого або іскріння можуть попереджати про небезпечну поломку, через яку заряджання потрібно негайно припинити.

Про те, як відрізнити нормальне нагрівання від небезпечного, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна Styler.

Реклама

Які ознаки свідчать про несправність зарядки

Під час заряджання адаптер перетворює змінний струм з електромережі на постійний, необхідний для живлення смартфона чи ноутбука. Цей процес супроводжується виділенням тепла, тому помірне підвищення температури корпусу є нормальним.

У Samsung пояснюють, що нагріватися може як зарядний блок, так і сам смартфон. Якщо температура пристрою стає надто високою, вбудована система захисту здатна сповільнити або тимчасово зупинити заряджання.

Водночас універсальної температурної межі, яка свідчила б про несправність будь-якого адаптера, немає. Допустимий рівень нагрівання залежить від конструкції та характеристик конкретної моделі.

Читайте також:

Натомість існують ознаки, які не можна ігнорувати:

надмірне нагрівання: корпус адаптера, вилка або розетка стають настільки гарячими, що до них важко торкнутися;

запах горілого або дим: це може свідчити про небезпечну несправність електричних компонентів;

іскріння чи потріскування: особливо небезпечні, якщо виникають безпосередньо під час роботи;

пошкодження корпусу: тріщини, деформації, здуття та сліди плавлення є приводом припинити використання;

потемніння пластику: сліди підгоряння на вилці чи розетці також можуть вказувати на проблему.

Ще одним тривожним сигналом є повторне спрацьовування захисного автомата під час заряджання.

Водночас короткочасна іскра між контактами вилки та розетки в момент підключення іноді є нормальною. Проте постійне іскріння або його поява разом із пошкодженнями потребує негайного припинення використання адаптера.

Що робити, щоб зарядний пристрій не перегрівався

Однією з головних умов безпечного заряджання є достатня циркуляція повітря. Адаптеру потрібно відводити тепло, тому його не можна накривати ковдрою, подушкою, рушником або одягом.

Смартфон під час заряджання краще розміщувати на твердій рівній поверхні, а не на ліжку чи дивані. Зарядний блок ноутбука також має перебувати у відкритому місці відповідно до рекомендацій виробника.

Не менш важливо регулярно оглядати кабелі та роз'єми. Пошкоджена ізоляція, оголені дроти або штекер, який доводиться постійно поправляти, є підставою припинити користування таким кабелем.

Якщо смартфон попереджає про вологу в роз'ємі, заряджання потрібно зупинити до повного висихання контактів.

Окрему увагу варто приділяти сумісності зарядних пристроїв. Наприклад, технологія USB Power Delivery дозволяє сумісним гаджетам та адаптерам узгоджувати параметри живлення.

Тому велика заявлена потужність зарядного блока сама по собі не означає, що він обов'язково перегріватиметься або подаватиме на смартфон надмірну потужність.

Для безпечної роботи слід використовувати сумісні адаптери й кабелі від перевірених виробників. Також не рекомендується залишати техніку заряджатися без нагляду, поблизу джерел тепла, під прямим сонцем або в місцях, де на неї може потрапити вода.

Що робити, якщо зарядка стала надто гарячою

Якщо адаптер незвично сильно нагрівся, насамперед потрібно припинити заряджання. Від'єднувати його від розетки можна лише тоді, коли це безпечно. Якщо помітні дим, іскри або сліди плавлення, не варто торкатися зарядного блока чи розетки, щоб перевірити температуру.

Перегрітому пристрою потрібно дати охолонути природним шляхом. Не можна накривати його або намагатися охолодити водою.

Якщо після охолодження залишилися запах горілого, пошкодження корпусу чи сліди плавлення, повторно користуватися адаптером небезпечно. Його потрібно замінити або передати на перевірку до сервісного центру.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний блок витрачає електроенергію навіть після від'єднання смартфона, якщо залишається в розетці. Хоча споживання незначне, постійне підключення дешевого або неякісного адаптера може бути пов'язане не лише із зайвими витратами, а й із додатковими ризиками.

Також Новини.LIVE розповідали, що відсутність підключеного телефона не означає повного припинення споживання електроенергії зарядним пристроєм. Особливу небезпеку можуть становити несправні або неякісні блоки живлення, залишені в електромережі.