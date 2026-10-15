Зарядное устройство сильно нагревается: как понять, когда это нормально

Смартфон и зарядные устройства к нему. Фото: кадр из видео/YouTube

Нагрев зарядного устройства во время работы не всегда свидетельствует о неисправности, ведь часть электроэнергии естественным образом преобразуется в тепло. Однако слишком горячий корпус, запах гари или искрение могут сигнализировать об опасной неисправности, из-за которой зарядку нужно немедленно прекратить.

О том, как отличить нормальный нагрев от опасного, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина Styler.

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Какие признаки свидетельствуют о неисправности зарядки

Во время зарядки адаптер преобразует переменный ток из электросети в постоянный, необходимый для питания смартфона или ноутбука. Этот процесс сопровождается выделением тепла, поэтому умеренное повышение температуры корпуса является нормальным.

В Samsung объясняют, что нагреваться может как зарядный блок, так и сам смартфон. Если температура устройства становится слишком высокой, встроенная система защиты способна замедлить или временно остановить зарядку.

В то же время универсального температурного предела, который свидетельствовал бы о неисправности любого адаптера, нет. Допустимый уровень нагрева зависит от конструкции и характеристик конкретной модели.

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Зато существуют признаки, которые нельзя игнорировать:

чрезмерный нагрев: корпус адаптера, вилка или розетка становятся настолько горячими, что к ним трудно прикоснуться;

запах гари или дым: это может свидетельствовать об опасной неисправности электрических компонентов;

искрение или потрескивание: особенно опасны, если возникают непосредственно во время работы;

повреждения корпуса: трещины, деформации, вздутия и следы плавления являются поводом для прекращения использования;

потемнение пластика: следы подгорания на вилке или розетке также могут указывать на проблему.

Еще одним тревожным сигналом является повторное срабатывание защитного автоматического выключателя во время зарядки.

В то же время кратковременная искра между контактами вилки и розетки в момент подключения иногда является нормальным явлением. Однако постоянное искрение или его появление в сочетании с повреждениями требует немедленного прекращения использования адаптера.

Что делать, чтобы зарядное устройство не перегревалось

Одним из главных условий безопасной зарядки является достаточная циркуляция воздуха. Адаптеру необходимо отводить тепло, поэтому его нельзя накрывать одеялом, подушкой, полотенцем или одеждой.

Смартфон во время зарядки лучше размещать на твёрдой ровной поверхности, а не на кровати или диване. Зарядный блок ноутбука также должен находиться в открытом месте в соответствии с рекомендациями производителя.

Не менее важно регулярно осматривать кабели и разъемы. Поврежденная изоляция, оголенные провода или штекер, который приходится постоянно поправлять, являются основанием для прекращения использования такого кабеля.

Если смартфон предупреждает о влаге в разъеме, зарядку нужно остановить до полного высыхания контактов.

Особое внимание следует уделять совместимости зарядных устройств. Например, технология USB Power Delivery позволяет совместимым гаджетам и адаптерам согласовывать параметры питания.

Поэтому высокая заявленная мощность зарядного блока сама по себе не означает, что он обязательно будет перегреваться или подавать на смартфон избыточную мощность.

Для безопасной работы следует использовать совместимые адаптеры и кабели от проверенных производителей. Также не рекомендуется оставлять технику заряжаться без присмотра, вблизи источников тепла, под прямыми солнечными лучами или в местах, где на нее может попасть вода.

Что делать, если зарядное устройство сильно нагрелось

Если адаптер необычно сильно нагрелся, в первую очередь нужно прекратить зарядку. Отключать его от розетки можно только тогда, когда это безопасно. Если заметны дым, искры или следы плавления, не стоит прикасаться к зарядному блоку или розетке, чтобы проверить температуру.

Перегревшемуся устройству нужно дать остыть естественным путем. Нельзя накрывать его или пытаться охладить водой.

Если после остывания остались запах гари, повреждения корпуса или следы плавления, повторно использовать адаптер опасно. Его нужно заменить или передать на проверку в сервисный центр.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядный блок расходует электроэнергию даже после отключения смартфона, если остается в розетке. Хотя потребление незначительное, постоянное подключение дешевого или некачественного адаптера может быть связано не только с лишними расходами, но и с дополнительными рисками.

Также Новини.LIVE сообщали, что отсутствие подключенного телефона не означает полного прекращения потребления электроэнергии зарядным устройством. Особую опасность могут представлять неисправные или некачественные блоки питания, оставленные в электросети.