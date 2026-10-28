Зарядна станція Bluetti Elite 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Для заряджання смартфонів, роботи роутера та іншої малопотужної техніки під час відключень світла необов'язково купувати велику зарядну станцію. Компактна Bluetti Elite 10 із місткістю 128 Вт-год належить до сегмента до 15 000 грн, а незалежні випробування показали, скільки енергії вона здатна віддати на практиці.

Про характеристики та результати тестування зарядної станції пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Фокус.

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Які прилади можна підключити до Bluetti Elite 10

Попри те, що виробник позиціює Elite 10 насамперед як портативну станцію для подорожей, її можливостей вистачає і для базових потреб під час відключень електроенергії. Пристрій розрахований на номінальне навантаження 200 Вт, а заявлена пікова потужність становить 300 Вт.

Від станції можна заряджати смартфони, планшети, ноутбуки, фотоапарати та портативні колонки. Вона також підходить для живлення Wi-Fi-роутерів та іншої техніки з невеликим енергоспоживанням.

Акумулятор має місткість 128 Вт-год. Теоретично цього запасу може вистачити приблизно на 15 годин роботи енергоощадної лампи, хоча фактична автономність залежатиме від її потужності та втрат енергії. Для освітлення також можна використовувати вбудовану лампу станції.

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Попри компактні розміри, Bluetti Elite 10 дозволяє одночасно підключити до шести пристроїв. Для цього передбачені:

одна розетка змінного струму;

два порти USB-A потужністю до 15 Вт кожен;

один USB-C на 15 Вт;

один USB-C із підтримкою Power Delivery до 100 Вт;

один роз'єм DC5521 потужністю до 60 Вт.

Серед додаткових можливостей — керування через мобільний застосунок із підключенням Bluetooth та режим джерела безперебійного живлення (ДБЖ) із заявленим часом перемикання близько 10 мс.

Габарити станції становлять 200x146x110 мм, а вага — приблизно 1,8 кг. За даними виробника, рівень шуму під час роботи не перевищує 45 дБ.

Скільки енергії реально віддає Bluetti Elite 10

Можливості станції перевірив оглядач Trusted Reviews Саймон Хендбі. Під час випробування з постійним навантаженням 100 Вт через розетку змінного струму вдалося отримати 114 Вт-год енергії.

Наступний тест виявив обмеження пристрою. Коли експерт підключив обладнання з налаштованим споживанням 200 Вт, станція вимкнулася через перевантаження.

Після цього навантаження зменшили приблизно до 190 Вт, використавши кілька інших приладів. У такому режимі Bluetti Elite 10 змогла віддати 99 Вт-год, перш ніж завершила роботу.

Окремо перевірили функцію резервного живлення. До станції підключили комп'ютер і мережеве сховище даних, після чого кілька разів відключали та відновлювали зовнішнє електропостачання. В обох випадках обладнання продовжувало працювати без збоїв.

Також Bluetti Elite 10 підтримує режим Power Lifting, який дозволяє використовувати деякі прилади з номінальним споживанням до 400 Вт. Однак ця можливість призначена лише для простих резистивних навантажень, наприклад, певних нагрівальних пристроїв, і не означає збільшення звичайної вихідної потужності станції до 400 Вт.

За результатами випробувань оглядач оцінив ефективність роботи на постійному струмі у 70,3%, а на змінному — у 82,6%. Показник для змінного струму він назвав досить хорошим, тоді як результат DC виявився менш переконливим.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час блекаутів електричний обігрівач можна живити від зарядної станції, проте не кожна модель підходить для такого навантаження. Навіть висока потужність пристрою не означає, що він довго підтримуватиме тепло в оселі, оскільки тривалість роботи визначають місткість акумулятора та енергоспоживання обігрівача.

Також Новини.LIVE розповідали, що компактні зарядні станції здатні протягом кількох годин забезпечувати електроенергією Wi-Fi-роутер, ноутбук і смартфон. Для холодильника та інших потужніших побутових приладів може знадобитися обладнання з вищими характеристиками.