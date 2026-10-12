Яку зарядну станцію вибрати для квартири під час відключень світла: пояснення експерта

Зарядна станція EcoFlow. Фото: кадр з відео/YouTube

Невелика зарядна станція може підтримувати роботу роутера, ноутбука та смартфона протягом кількох годин, але для холодильника й іншої побутової техніки знадобиться потужніше обладнання. Під час вибору важливо враховувати не лише кількість розеток, а й потужність приладів та запас енергії в акумуляторі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Сілін.

Реклама

Якої зарядної станції вистачить для базових потреб

Насамперед експерт радить визначити, яку саме техніку необхідно залишити працювати під час відключень. За його словами, найчастіше покупці хочуть забезпечити інтернет, заряджання смартфонів і роботу ноутбуків.

Невелика зарядна станція, продемонстрована в ефірі, за оцінкою Сіліна, здатна одночасно підтримувати ці три пристрої приблизно 6-8 годин.

Якщо використовувати її для окремих завдань, можливості будуть іншими. Наприклад, вона може забезпечити до семи заряджань смартфона, двох заряджань ноутбука або близько 12 годин роботи роутера.

Читайте також:

Проте для холодильника, телевізора та побутових приладів із вищим споживанням знадобиться більша станція.

Експерт навів приклад пристрою класу 1 кВт, до якого можна підключати не лише засоби зв'язку, а й холодильник та телевізор. За певного режиму споживання така конфігурація також може забезпечувати кілька годин автономної роботи.

Для потужніших приладів, зокрема пральної машини або фена, Сілін рекомендує розглядати станції вищого класу.

Чим місткість відрізняється від потужності

Сілін наголосив, що покупці часто плутають дві характеристики зарядних станцій.

Потужність визначає, яке навантаження здатна витримати станція та які прилади до неї можна під'єднати

Місткість акумулятора впливає на те, як довго техніка зможе працювати без електроенергії з мережі.

Тому станція з більшим запасом енергії не обов'язково потрібна для підключення потужнішого приладу — вона може знадобитися насамперед для тривалішої автономності.

Як зменшити споживання під час блекауту

Ще один спосіб довше користуватися резервним живленням — вибирати менш енергомістку побутову техніку.

Наприклад, звичайний фен може споживати близько 2 кВт, тоді як економніша модель — приблизно 600-800 Вт. Водночас сушіння волосся менш потужним пристроєм може тривати довше.

Схожа ситуація з електрочайниками. Замість моделі потужністю близько 2 кВт можна розглянути компактніший пристрій зі споживанням приблизно 1-1,2 кВт.

Зменшення навантаження дозволяє використовувати менш потужні зарядні станції та економніше витрачати запас акумулятора.

Водночас експерт застеріг від самостійного складання систем резервного живлення на базі автомобільних акумуляторів без відповідних знань. Неправильне підключення такого обладнання може становити небезпеку для житла.

Для мешканців квартир Сілін також окремо наголосив, що генератори не можна використовувати всередині помешкань або на балконах.

Раніше Новини.LIVE писали, що забезпечити оселю резервною електроенергією можна й без придбання готової зарядної станції. Альтернативою є самостійно зібрана система на основі LiFePO4-акумулятора, потужного зарядного пристрою та окремого інвертора.

Також Новини.LIVE розповідали, що вибір між генератором і зарядною станцією залежить насамперед від умов використання. Для квартири зазвичай практичнішим рішенням буде безшумна акумуляторна станція, тоді як власникам приватних будинків генератор може дати більше можливостей під час тривалих відключень світла.