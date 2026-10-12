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Главная Техно Эксперт рассказал, как правильно выбрать зарядную станцию для квартиры

Эксперт рассказал, как правильно выбрать зарядную станцию для квартиры

Ua ru
12 октября 2026 14:24
Эксклюзив
Какую зарядную станцию выбрать для квартиры на случай отключений электричества: объяснение эксперта
Зарядная станция EcoFlow. Фото: кадр из видео/YouTube

Небольшая зарядная станция может обеспечивать работу роутера, ноутбука и смартфона в течение нескольких часов, но для холодильника и другой бытовой техники потребуется более мощное оборудование. При выборе важно учитывать не только количество розеток, но и мощность приборов, а также запас энергии в аккумуляторе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал бренд-менеджер EcoFlow в Украине Сергей Силин.

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Какой зарядной станции хватит для базовых нужд

Прежде всего эксперт советует определить, какую именно технику необходимо оставить работать во время отключений. По его словам, чаще всего покупатели хотят обеспечить доступ к интернету, зарядку смартфонов и работу ноутбуков.

Небольшая зарядная станция, продемонстрированная в эфире, по оценке Силина, способна одновременно поддерживать работу этих трех устройств примерно 6-8 часов.

Если использовать её для отдельных задач, возможности будут другими. Например, она может обеспечить до семи зарядок смартфона, двух зарядок ноутбука или около 12 часов работы роутера.

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Однако для холодильника, телевизора и бытовых приборов с более высоким энергопотреблением понадобится более мощная станция.

Эксперт привел пример устройства класса 1 кВт, к которому можно подключать не только средства связи, но и холодильник, и телевизор. При определенном режиме потребления такая конфигурация также может обеспечивать несколько часов автономной работы.

Для более мощных приборов, в частности стиральной машины или фена, Силин рекомендует рассматривать станции более высокого класса.

Чем емкость отличается от мощности

Силин подчеркнул, что покупатели часто путают две характеристики зарядных станций.

Мощность определяет, какую нагрузку способна выдержать станция и какие приборы к ней можно подключить

Емкость аккумулятора влияет на то, как долго техника сможет работать без электроэнергии из сети.

Поэтому станция с большим запасом энергии необязательно нужна для подключения более мощного устройства — она может понадобиться в первую очередь для более длительной автономной работы.

Как снизить потребление во время отключения электричества

Еще один способ дольше пользоваться резервным питанием — выбирать менее энергоемкую бытовую технику.

Например, обычный фен может потреблять около 2 кВт, тогда как более экономичная модель — примерно 600-800 Вт. В то же время сушка волос менее мощным устройством может длиться дольше.

Аналогичная ситуация с электрочайниками. Вместо модели мощностью около 2 кВт можно рассмотреть более компактное устройство с потреблением примерно 1-1,2 кВт.

Снижение нагрузки позволяет использовать менее мощные зарядные станции и более экономно расходовать заряд аккумулятора.

В то же время эксперт предостерег от самостоятельной сборки систем резервного питания на базе автомобильных аккумуляторов без соответствующих знаний. Неправильное подключение такого оборудования может представлять опасность для жилья.

Для жителей квартир Силин также отдельно подчеркнул, что генераторы нельзя использовать внутри помещений или на балконах.

Ранее Новини.LIVE писали, что обеспечить дом резервной электроэнергией можно и без покупки готовой зарядной станции. Альтернативой является самостоятельно собранная система на основе LiFePO4-аккумулятора, мощного зарядного устройства и отдельного инвертора.

Также Новини.LIVE сообщали, что выбор между генератором и зарядной станцией зависит прежде всего от условий использования. Для квартиры обычно более практичным решением будет бесшумная аккумуляторная станция, тогда как владельцам частных домов генератор может предоставить больше возможностей во время длительных отключений света.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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