Не обязательно покупать "экофлоу": чем можно заменить зарядную станцию

Зарядная станция Ecoflow. Фото: кадр из видео/YouTube

Для резервного питания во время отключений не обязательно покупать готовую зарядную станцию. Одной из альтернатив может стать система, состоящая из LiFePO4-аккумулятора, мощного зарядного устройства и отдельного инвертора.

О том, чем можно заменить дорогую зарядную станцию и сколько стоят основные компоненты такой системы, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Как работает альтернатива зарядной станции

Основой такой системы является литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4. К нему добавляют мощное зарядное устройство, а для питания техники от 220 В — отдельный инвертор.

Готовые зарядные станции фактически объединяют аккумулятор, инвертор, контроллеры и дисплей в одном корпусе. Самостоятельная покупка этих компонентов по отдельности может позволить получить аналогичную емкость за меньшие деньги.

LiFePO4-аккумуляторы способны выдерживать тысячи циклов заряда и разряда и могут служить до десяти лет. Также существует мнение, что они безопаснее литий-ионных аналогов.

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В сочетании с мощным зарядным устройством такой аккумулятор можно быстро заряжать в перерывах между отключениями электроэнергии.

Быстрое зарядное устройство стоит около 4 600 грн. Литий-железо-фосфатный аккумулятор в Украине в среднем обойдется примерно в 10-20 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что после зимнего подорожания зарядные станции EcoFlow летом 2026 года стали более доступными. В отсутствие массовых отключений света популярные модели продавались по одним из самых низких цен с начала года.

Также Новини.LIVE сообщали, что жильцы квартир всё чаще рассматривают зарядные станции в качестве альтернативы генераторам во время аварийных отключений. Поскольку стоимость таких устройств зависит от мощности и ёмкости, перед покупкой стоит заранее оценить, сколько энергии реально требуется для бытовых нужд.