Не обов'язково купувати "екофлоу": чим можна замінити зарядну станцію

Зарядна станція Ecoflow. Фото: кадр з відео/YouTube

Для резервного живлення під час відключень необов'язково купувати готову зарядну станцію. Однією з альтернатив може стати система з LiFePO4-акумулятора, потужного зарядного пристрою та окремого інвертора.

Про те, чим можна замінити дорогу зарядну станцію та скільки коштують основні компоненти такої системи, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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Як працює альтернатива зарядній станції

Основою такої системи є літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4. До нього додають потужний зарядний пристрій, а для живлення техніки від 220 В — окремий інвертор.

Готові зарядні станції фактично поєднують акумулятор, інвертор, контролери та дисплей в одному корпусі. Самостійне придбання цих компонентів окремо може дозволити отримати схожу ємність за менші гроші.

LiFePO4-акумулятори здатні витримувати тисячі циклів заряджання та розряджання і можуть служити до десяти років. Також існує думка, що вони безпечніші за літій-іонні альтернативи.

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У поєднанні з потужним зарядним пристроєм такий акумулятор можна швидко заряджати у проміжках між відключеннями електроенергії.

Швидкий зарядний пристрій коштує близько 4 600 грн. Літій-залізо-фосфатний акумулятор в Україні в середньому обійдеться приблизно у 10-20 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що після зимового подорожчання зарядні станції EcoFlow влітку 2026 року стали доступнішими. За відсутності масових відключень світла популярні моделі продавалися за одними з найнижчих цін від початку року.

Також Новини.LIVE розповідали, що мешканці квартир дедалі частіше розглядають зарядні станції як заміну генераторам під час аварійних відключень. Оскільки вартість таких пристроїв залежить від потужності та місткості, перед покупкою варто заздалегідь оцінити, скільки енергії реально потрібно для побутових потреб.