Зарядна станція EcoFlow Delta 2 Max. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядні станції EcoFlow DELTA 2 та DELTA 3 Classic мають однакову місткість акумулятора й потужність, проте помітно відрізняються можливостями підключення техніки. При цьому обидві моделі в Україні коштують 34 995 грн, тому новіша версія не обов'язково буде найзручнішим варіантом для дому.

Про відмінності між зарядними станціями пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Фокус.

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Чому EcoFlow DELTA 2 може бути зручнішою за нову модель

Головна перевага EcoFlow DELTA 2 полягає в кількості роз'ємів. Станція оснащена чотирма розетками на 230 В, тоді як DELTA 3 Classic пропонує лише дві. Це особливо важливо, коли під час відключення електроенергії потрібно одночасно підключити кілька побутових приладів.

Різниця помітна й у наборі USB-портів. Старіша модель має два роз'єми USB-C потужністю по 100 Вт і чотири USB-A, два з яких підтримують заряджання до 18 Вт.

У DELTA 3 Classic залишилися два USB-C на 100 і 30 Вт, а також один USB-A на 18 Вт. Отже, власникам кількох смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів попередня модель може забезпечити більше можливостей для одночасного заряджання.

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За основними енергетичними характеристиками станції однакові. Обидві отримали акумулятори місткістю 1024 Вт-год на основі LiFePO4 та інвертори з номінальною потужністю 1800 Вт.

Цього достатньо для живлення багатьох побутових пристроїв, зокрема холодильників, мікрохвильових печей, чайників та опалювальних котлів, якщо їхнє споживання не перевищує можливості станції.

У чому EcoFlow DELTA 3 Classic перевершує попередницю

Попри меншу кількість портів, новіша модель має кілька переваг. Найпомітніша з них — швидкість відновлення заряду від електромережі.

EcoFlow DELTA 3 Classic може заряджатися приблизно за 45-56 хвилин завдяки технології X-Stream із потужністю до 1400 Вт. Для DELTA 2 заявлений час становить близько 80 хвилин за потужності заряджання 1200 Вт.

Ще одна відмінність стосується режиму X-Boost. У DELTA 3 Classic заявлена підтримка навантаження до 2600-3600 Вт, тоді як у DELTA 2 цей показник становить 2200-2700 Вт.

Також новинка підтримує швидке перемикання на резервне живлення за 10 мс. Попередня модель пропонує базовий режим аварійного електроживлення EPS.

Від сонячних панелей обидві станції можуть приймати до 500 Вт. Водночас заявлений час заряджання від сонця для DELTA 3 Classic становить близько 2,5 години, а для DELTA 2 — від 3 до 6 годин.

Вага пристроїв майже не відрізняється: 12 кг у DELTA 2 проти 12,1 кг у DELTA 3 Classic. Обидві моделі також підтримують підключення додаткових акумуляторів, причому місткість системи DELTA 2 можна розширити приблизно до 2-3 кВт·год.

На скільки вистачить EcoFlow DELTA 2 під час відключень світла

Українські користувачі, які вже тривалий час експлуатують DELTA 2, діляться досвідом її роботи з різною технікою. Зокрема, один із власників ігрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 перевірив автономність станції за кількох сценаріїв навантаження.

За споживання 70-100 Вт ноутбук працював приблизно 10 годин. Під час запуску ігор, коли навантаження зростало до 100-150 Вт, автономності вистачало на 5-6 годин.

Для забезпечення домашнього інтернету результати можуть бути ще кращими. За відгуками, підключені Wi-Fi-роутер, оптичний термінал GPON та освітлення здатні працювати від станції понад добу.

Також користувачі відзначають стабільність DELTA 2 після тривалої експлуатації. Один із покупців повідомив, що пристрій працює без несправностей другий рік, попри регулярне заряджання та розряджання. Контролювати споживання електроенергії можна через мобільний застосунок.

Раніше Новини.LIVE писали, що компактної зарядної станції може вистачити на кілька годин роботи ноутбука, Wi-Fi-роутера та заряджання смартфона. Однак для живлення холодильника чи іншої побутової техніки потрібне продуктивніше рішення.

Також Новини.LIVE розповідали, що забезпечити оселю електроенергією під час блекаутів можна й без придбання готової портативної станції. Альтернативою є самостійно зібрана система резервного живлення, до складу якої входять акумулятор LiFePO4, потужний зарядний пристрій та окремий інвертор.