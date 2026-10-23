Обігрівач, що працює від зарядної станції. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядна станція може забезпечити роботу електричного обігрівача під час відключення світла, але для цього необхідно правильно підібрати її характеристики. Навіть потужна модель не гарантує тривалого обігріву, адже час роботи залежить від місткості акумулятора та споживання самого приладу.

Про те, яку зарядну станцію обрати для електрообігрівача, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OUPES.

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Яка потужність зарядної станції потрібна для обігрівача

Головне обмеження під час підключення електрообігрівача — вихідна потужність станції. Якщо прилад споживає більше енергії, ніж здатен забезпечити інвертор, використовувати таку комбінацію не вийде.

Вимоги залежать від типу обігрівача:

200-500 Вт — компактні персональні обігрівачі, для яких можуть підійти зарядні станції середнього класу;

750-1000 Вт — невеликі керамічні моделі, які потребують потужнішого інвертора;

1200-1500 Вт — стандартні кімнатні обігрівачі, розраховані на використання з продуктивними станціями;

1500-2000 Вт — потужні електрообігрівачі, для яких потрібні станції з високою вихідною потужністю.

Виробник рекомендує вибирати зарядну станцію із запасом потужності приблизно 20-30%. Наприклад, для обігрівача на 1500 Вт варто розглядати пристрої, здатні стабільно видавати 1800-2000 Вт або більше.

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Також потрібно враховувати не лише номінальне навантаження, а й допустиму пікову потужність станції. Ці параметри визначають, чи зможе вона впоратися з електроприладом під час запуску та подальшої роботи.

На скільки годин вистачить зарядної станції для обігріву

Потужність інвертора визначає, чи можна підключити обігрівач, а місткість акумулятора — як довго він працюватиме. Саме тому станції з однаковою вихідною потужністю можуть забезпечувати різну тривалість автономного обігріву.

Приблизний час роботи розраховують діленням місткості акумулятора у ват-годинах на потужність підключеного приладу у ватах. Однак отримане значення буде теоретичним, оскільки частина енергії втрачається під час перетворення.

За оцінками OUPES, можливі такі результати:

1024 Вт-год та обігрівач на 500 Вт — приблизно 1,7-2 години роботи;

2048 Вт-год та обігрівач на 1000 Вт — близько 1,8-2,2 години;

3072 Вт-год та обігрівач на 1500 Вт — приблизно 1,8-2 години;

5040 Вт-год та обігрівач на 1500 Вт — орієнтовно 3-3,5 години.

Отже, навіть станція з акумулятором на 3 кВт-год не забезпечить цілу ніч безперервної роботи потужного обігрівача. Фактична автономність залежатиме від температури в приміщенні, режиму роботи нагрівача та ефективності інвертора.

Якщо обігрівач періодично вимикається після досягнення потрібної температури, тривалість використання може збільшитися. Для довшої автономної роботи також можна розглядати станції з можливістю підключення додаткових акумуляторних модулів.

Що врахувати під час вибору та підключення станції

Для короткочасного обігріву під час аварійного відключення електроенергії виробник радить розглядати станції місткістю 1-2 кВт-год. Для невеликого приміщення або автономного використання можуть знадобитися пристрої на 2-3 кВт-год, а для тривалішого обігріву — системи від 5 кВт-год із можливістю розширення.

Крім запасу енергії, важливий тип інвертора. OUPES рекомендує моделі з чистою синусоїдою, які забезпечують відповідну форму вихідної напруги для підключеної техніки.

Під час експлуатації також необхідно дотримуватися правил безпеки:

не перевищувати допустиму вихідну потужність зарядної станції;

встановлювати обігрівач на рівну негорючу поверхню;

залишати навколо приладу приблизно 0,9 метра вільного простору;

за можливості не використовувати подовжувачі;

не залишати працюючий обігрівач без нагляду;

забезпечувати належну вентиляцію приміщення.

Для регулярного використання без електромережі можна також врахувати можливість заряджання станції від сонячних панелей. Чим більша підтримувана вхідна потужність, тим швидше за відповідних умов відновлюватиметься запас енергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що через регулярні російські атаки на енергосистему українці дедалі частіше шукають способи забезпечити оселю електроенергією під час тривалих відключень. Одним із рішень стали портативні зарядні станції, які залежно від потужності можуть живити не лише смартфони, а й холодильники та пральні машини.

Також Новини.LIVE розповідали, що резервне живлення для дому необов'язково купувати — генератор або зарядну станцію можна взяти в оренду. Якщо обладнання потрібне лише на кілька днів, прокат може обійтися дешевше, тоді як за регулярних блекаутів власний пристрій здатен бути вигіднішим у довгостроковій перспективі. Остаточний вибір залежить від необхідної потужності, тривалості використання та додаткових витрат.