Зарядная станция EcoFlow Delta 2 Max. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядные станции EcoFlow DELTA 2 и DELTA 3 Classic имеют одинаковую ёмкость аккумулятора и мощность, однако заметно отличаются возможностями подключения техники. При этом обе модели в Украине стоят 34 995 грн, поэтому более новая версия не обязательно будет самым удобным вариантом для дома.

Об отличиях между зарядными станциями пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Фокус.

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Почему EcoFlow DELTA 2 может быть удобнее новой модели

Главное преимущество EcoFlow DELTA 2 заключается в количестве разъемов. Станция оснащена четырьмя розетками на 230 В, тогда как DELTA 3 Classic предлагает лишь две. Это особенно важно, когда во время отключения электроэнергии нужно одновременно подключить несколько бытовых приборов.

Разница заметна и в наборе USB-портов. Старая модель имеет два разъема USB-C мощностью по 100 Вт и четыре USB-A, два из которых поддерживают зарядку до 18 Вт.

В DELTA 3 Classic остались два USB-C на 100 и 30 Вт, а также один USB-A на 18 Вт. Таким образом, владельцам нескольких смартфонов, ноутбуков и других гаджетов предыдущая модель может обеспечить больше возможностей для одновременной зарядки.

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По основным энергетическим характеристикам станции одинаковы. Обе оснащены аккумуляторами емкостью 1024 Вт-ч на основе LiFePO4 и инверторами номинальной мощностью 1800 Вт.

Этого достаточно для питания многих бытовых устройств, в частности холодильников, микроволновых печей, чайников и отопительных котлов, если их потребление не превышает возможности станции.

Чем EcoFlow DELTA 3 Classic превосходит свою предшественницу

Несмотря на меньшее количество портов, новая модель обладает несколькими преимуществами. Самое заметное из них — скорость восстановления заряда от электросети.

EcoFlow DELTA 3 Classic может заряжаться примерно за 45-56 минут благодаря технологии X-Stream с мощностью до 1400 Вт. Для DELTA 2 заявленное время составляет около 80 минут при мощности зарядки 1200 Вт.

Еще одно отличие касается режима X-Boost. В DELTA 3 Classic заявлена поддержка нагрузки до 2600-3600 Вт, тогда как в DELTA 2 этот показатель составляет 2200-2700 Вт.

Также новинка поддерживает быстрое переключение на резервное питание за 10 мс. Предыдущая модель предлагает базовый режим аварийного электропитания EPS.

От солнечных панелей обе станции могут принимать до 500 Вт. При этом заявленное время зарядки от солнца для DELTA 3 Classic составляет около 2,5 часа, а для DELTA 2 — от 3 до 6 часов.

Вес устройств практически не отличается: 12 кг у DELTA 2 против 12,1 кг у DELTA 3 Classic. Обе модели также поддерживают подключение дополнительных аккумуляторов, причём ёмкость системы DELTA 2 можно расширить примерно до 2-3 кВт-ч.

На сколько хватит EcoFlow DELTA 2 во время отключений света

Украинские пользователи, которые уже давно используют DELTA 2, делятся опытом её работы с различной техникой. В частности, один из владельцев игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 проверил автономность станции в нескольких сценариях нагрузки.

При потребляемой мощности 70-100 Вт ноутбук работал примерно 10 часов. Во время запуска игр, когда нагрузка возрастала до 100-150 Вт, автономности хватало на 5-6 часов.

Для обеспечения домашнего интернета результаты могут быть ещё лучше. По отзывам, подключённые Wi-Fi-роутер, оптический терминал GPON и освещение способны работать от станции более суток.

Также пользователи отмечают стабильность DELTA 2 после длительной эксплуатации. Один из покупателей сообщил, что устройство работает без сбоев второй год, несмотря на регулярную зарядку и разрядку. Контролировать потребление электроэнергии можно через мобильное приложение.

Ранее Новини.LIVE писали, что компактной зарядной станции может хватить на несколько часов работы ноутбука, Wi-Fi-роутера и зарядки смартфона. Однако для питания холодильника или другой бытовой техники требуется более мощное решение.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обеспечить дом электроэнергией во время отключений можно и без покупки готовой портативной станции. Альтернативой является самостоятельно собранная система резервного питания, в состав которой входят аккумулятор LiFePO4, мощное зарядное устройство и отдельный инвертор.