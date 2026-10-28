Зарядная станция Bluetti Elite 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Для зарядки смартфонов, работы роутера и другой маломощной техники при отключении света необязательно покупать большую зарядную станцию. Компактная Bluetti Elite 10 с емкостью 128 Вт-ч относится к сегменту до 15 000 грн, а независимые испытания показали, сколько энергии она способна отдать на практике.

О характеристиках и результатах тестирования зарядной станции пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Фокус.

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Какие приборы можно подключить к Bluetti Elite 10

Несмотря на то, что производитель позиционирует Elite 10, прежде всего, как портативную станцию для путешествий, ее возможностей хватает и для базовых потребностей при отключениях электроэнергии. Устройство рассчитано на номинальную нагрузку 200 Вт, а заявленная пиковая мощность составляет 300 Вт.

От станции можно заряжать телефоны, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты и портативные колонки. Она также подходит для питания Wi-Fi-роутеров и другой техники с небольшим энергопотреблением.

Аккумулятор имеет емкость 128 Вт-ч. Теоретически этого запаса может хватить примерно на 15 часов работы энергосберегающей лампы, хотя фактическая автономность будет зависеть от ее мощности и потерь энергии. Для освещения можно использовать встроенную лампу станции.

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Несмотря на компактные размеры Bluetti Elite 10 позволяет одновременно подключить к шести устройствам. Для этого предусмотрены:

одна розетка переменного тока;

два порта USB-A мощностью до 15 Вт каждый;

один USB-C на 15 Вт;

один USB-C с поддержкой Power Delivery до 100 Вт;

один разъем DC5521 мощностью до 60 Вт.

Среди дополнительных возможностей — управление через мобильное приложение с подключением Bluetooth и режим источника бесперебойного питания (ИБП) с заявленным временем переключения около 10 мс.

Габариты станции составляют 200x146x110 мм, а вес — примерно 1,8 кг. По данным производителя, уровень шума при работе не превышает 45 дБ.

Сколько энергии реально отдает Bluetti Elite 10

Возможности станции проверил обозреватель Trusted Reviews Саймон Хендби. При испытании с постоянной нагрузкой 100 Вт через розетку переменного тока удалось получить 114 Вт-ч энергии.

Следующий тест обнаружил ограничение устройства. Когда эксперт подключил оборудование с настроенным потреблением 200 Вт, станция выключилась из-за перегрузки.

После этого нагрузку уменьшили до 190 Вт, использовав несколько других приборов. В таком режиме Bluetti Elite 10 смогла отдать 99 Вт-ч, прежде чем завершила работу.

Отдельно проверили функцию резервного питания. К станции подключили компьютер и сетевое хранилище данных, после чего несколько раз отключали и восстанавливали внешнее электроснабжение. В обоих случаях оборудование продолжало работать без сбоев.

Также Bluetti Elite 10 поддерживает режим Power Lifting, позволяющий использовать некоторые приборы с номинальным потреблением до 400 Вт. Однако эта возможность предназначена только для простых резистивных нагрузок, например определенных нагревательных устройств, и не означает увеличения обычной выходной мощности станции до 400 Вт.

По результатам испытаний обозреватель оценил эффективность работы на постоянном токе в 70,3%, а на переменном — в 82,6%. Показатель для переменного тока он назвал достаточно хорошим, в то время как результат DC оказался менее убедительным.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время блэкаутов электрический обогреватель можно питать от зарядной станции , однако не каждая модель подходит для такой нагрузки. Даже высокая мощность устройства не означает, что оно будет долго поддерживать тепло в доме, поскольку продолжительность работы определяют емкость аккумулятора и энергопотребление обогревателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что компактные зарядные станции способны в течение нескольких часов снабжать электроэнергией Wi-Fi-роутер, ноутбук и смартфон. Для холодильника и других более мощных бытовых приборов может потребоваться оборудование с более высокими характеристиками.