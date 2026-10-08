Кабель зарядки погано тримається в смартфоні: як безпечно очистити порт від пилу

USB-кабель перед зарядним портом смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Якщо кабель почав погано триматися в роз'ємі або заряджання працює лише під певним кутом, причина може бути не в акумуляторі чи зарядному пристрої. Нерідко нормальному контакту заважають пил і ворсинки, які поступово накопичуються всередині порту.

Про те, як безпечно очистити зарядний роз'єм смартфона та чого під час цього краще не робити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

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Чому кабель перестає щільно триматися

Смартфон постійно перебуває в кишені, сумці або рюкзаку, тому всередину зарядного порту потрапляють частинки тканини, пил та інше дрібне сміття.

Спочатку це майже непомітно, однак з часом ворсинки ущільнюються в глибині роз'єму. Через них штекер уже не заходить достатньо глибоко, контакт погіршується, а заряджання може перериватися або працювати лише в певному положенні.

Перед очищенням смартфон потрібно вимкнути та від'єднати від зарядки. Для видалення сміття можна використати дерев'яну зубочистку або інший тонкий неметалевий предмет.

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Інструмент потрібно вводити в роз'єм дуже обережно, поступово підчіплюючи невеликі шматочки пилу та ворсу. Сильно натискати на дно або стінки порту не варто.

Після очищення роз'єм можна оглянути за допомогою ліхтарика та за потреби повторити процедуру.

Чим не можна чистити зарядний порт

Найважливіше під час очищення — не пошкодити контакти всередині смартфона. Тому не рекомендується:

використовувати голки, скріпки, ножі та інші металеві предмети;

заливати в роз'єм воду, спирт або інші рідини;

сильно дути в порт ротом, оскільки разом із повітрям усередину може потрапити волога.

Після очищення варто під'єднати справний кабель і перевірити, чи став він триматися щільніше та чи перестало заряджання перериватися.

Якщо проблема залишилася, причина може бути в пошкодженому кабелі, несправному адаптері, зношеному роз'ємі або акумуляторі. У такому разі самостійно розбирати смартфон не радять — краще звернутися до сервісного центру.

Щоб порт забруднювався повільніше, смартфон варто регулярно очищати від пилу, не носити у дуже запилених кишенях або сумках і не тягнути за кабель, коли він підключений до пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидкість зношування акумулятора значною мірою залежить від того, як смартфон заряджають щодня. Одним зі способів зменшити навантаження на батарею вважають обмеження максимального заряду приблизно до 80%.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон продовжує споживати енергію навіть у режимі очікування з вимкненим дисплеєм. Якщо без активного використання за кілька годин зникає 10-20% заряду, причину спочатку варто шукати у фоновій синхронізації, сповіщеннях і мережевих налаштуваннях, а не одразу в зношеному акумуляторі.