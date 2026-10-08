Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Смартфон заряжается только под углом: как самостоятельно очистить разъем

Смартфон заряжается только под углом: как самостоятельно очистить разъем

Ua ru
8 октября 2026 10:34
Зарядный кабель плохо держится в смартфоне: как безопасно очистить разъем от пыли
USB-кабель перед портом зарядки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Если кабель стал плохо держаться в разъеме или зарядка работает только под определенным углом, причина может быть не в аккумуляторе или зарядном устройстве. Нередко нормальному контакту мешают пыль и ворсинки, которые постепенно скапливаются внутри порта.

О том, как безопасно очистить зарядный разъем смартфона и чего при этом лучше не делать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Реклама

Почему кабель перестает плотно держаться

Смартфон постоянно находится в кармане, сумке или рюкзаке, поэтому внутрь зарядного порта попадают частицы ткани, пыль и другой мелкий мусор.

Сначала это почти незаметно, однако со временем ворсинки уплотняются в глубине разъема. Из-за них штекер уже не входит достаточно глубоко, контакт ухудшается, а зарядка может прерываться или работать только в определенном положении.

Перед очисткой смартфон нужно выключить и отсоединить от зарядки. Для удаления мусора можно использовать деревянную зубочистку или другой тонкий неметаллический предмет.

Читайте также:

Инструмент нужно вводить в разъем очень осторожно, постепенно поддевая небольшие кусочки пыли и ворса. Сильно нажимать на дно или стенки порта не стоит.

После очистки разъем можно осмотреть с помощью фонарика и, при необходимости, повторить процедуру.

Чем нельзя чистить зарядный порт

Самое важное при очистке — не повредить контакты внутри смартфона. Поэтому не рекомендуется:

  • использовать иглы, скрепки, ножи и другие металлические предметы;
  • заливать в разъем воду, спирт или другие жидкости;
  • сильно дуть в порт ртом, поскольку вместе с воздухом внутрь может попасть влага.

После очистки следует подключить исправный кабель и проверить, стал ли он держаться плотнее и перестала ли зарядка прерываться.

Если проблема осталась, причина может быть в поврежденном кабеле, неисправном адаптере, изношенном разъеме или аккумуляторе. В таком случае самостоятельно разбирать смартфон не рекомендуется — лучше обратиться в сервисный центр.

Чтобы порт загрязнялся медленнее, смартфон следует регулярно очищать от пыли, не носить в очень запыленных карманах или сумках и не тянуть за кабель, когда он подключен к устройству.

Ранее Новини.LIVE писали, что скорость износа аккумулятора в значительной степени зависит от того, как смартфон заряжают каждый день. Одним из способов уменьшить нагрузку на батарею считается ограничение максимального заряда примерно до 80%.

Также Новини.LIVE сообщали, что смартфон продолжает потреблять энергию даже в режиме ожидания с выключенным дисплеем. Если без активного использования за несколько часов исчезает 10-20% заряда, причину сначала стоит искать в фоновой синхронизации, уведомлениях и сетевых настройках, а не сразу в изношенном аккумуляторе.

очистка зарядка для смартфона зарядка смартфона зарядный кабель
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации