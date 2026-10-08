Зарядный кабель плохо держится в смартфоне: как безопасно очистить разъем от пыли

USB-кабель перед портом зарядки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Если кабель стал плохо держаться в разъеме или зарядка работает только под определенным углом, причина может быть не в аккумуляторе или зарядном устройстве. Нередко нормальному контакту мешают пыль и ворсинки, которые постепенно скапливаются внутри порта.

О том, как безопасно очистить зарядный разъем смартфона и чего при этом лучше не делать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

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Почему кабель перестает плотно держаться

Смартфон постоянно находится в кармане, сумке или рюкзаке, поэтому внутрь зарядного порта попадают частицы ткани, пыль и другой мелкий мусор.

Сначала это почти незаметно, однако со временем ворсинки уплотняются в глубине разъема. Из-за них штекер уже не входит достаточно глубоко, контакт ухудшается, а зарядка может прерываться или работать только в определенном положении.

Перед очисткой смартфон нужно выключить и отсоединить от зарядки. Для удаления мусора можно использовать деревянную зубочистку или другой тонкий неметаллический предмет.

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Инструмент нужно вводить в разъем очень осторожно, постепенно поддевая небольшие кусочки пыли и ворса. Сильно нажимать на дно или стенки порта не стоит.

После очистки разъем можно осмотреть с помощью фонарика и, при необходимости, повторить процедуру.

Чем нельзя чистить зарядный порт

Самое важное при очистке — не повредить контакты внутри смартфона. Поэтому не рекомендуется:

использовать иглы, скрепки, ножи и другие металлические предметы;

заливать в разъем воду, спирт или другие жидкости;

сильно дуть в порт ртом, поскольку вместе с воздухом внутрь может попасть влага.

После очистки следует подключить исправный кабель и проверить, стал ли он держаться плотнее и перестала ли зарядка прерываться.

Если проблема осталась, причина может быть в поврежденном кабеле, неисправном адаптере, изношенном разъеме или аккумуляторе. В таком случае самостоятельно разбирать смартфон не рекомендуется — лучше обратиться в сервисный центр.

Чтобы порт загрязнялся медленнее, смартфон следует регулярно очищать от пыли, не носить в очень запыленных карманах или сумках и не тянуть за кабель, когда он подключен к устройству.

Ранее Новини.LIVE писали, что скорость износа аккумулятора в значительной степени зависит от того, как смартфон заряжают каждый день. Одним из способов уменьшить нагрузку на батарею считается ограничение максимального заряда примерно до 80%.

Также Новини.LIVE сообщали, что смартфон продолжает потреблять энергию даже в режиме ожидания с выключенным дисплеем. Если без активного использования за несколько часов исчезает 10-20% заряда, причину сначала стоит искать в фоновой синхронизации, уведомлениях и сетевых настройках, а не сразу в изношенном аккумуляторе.