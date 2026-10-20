Зарядний пристрій на смартфонах. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоденне заряджання смартфона до 100% може прискорювати зношування акумулятора, хоча різниця не завжди буде помітною для власника. Експерти пояснили, чому батареї краще не проводити багато часу повністю зарядженими, який рівень заряду оптимальний для повсякденного використання та що шкодить їм найбільше.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Huffpost.

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Чому смартфон не радять постійно заряджати до 100%

Залишати телефон підключеним до розетки на всю ніч зручно, адже вранці можна отримати повністю заряджений пристрій. Однак для літій-іонних акумуляторів тривале перебування за високого рівня заряду створює додаткове навантаження та прискорює хімічне старіння.

За оцінкою Чао-Янга Вана, директора Центру електрохімічних двигунів Пенсильванського університету, постійне заряджання до 100% може прискорювати зношування батареї приблизно на 10-15% протягом терміну експлуатації порівняно із заряджанням до 90%.

Водночас експерт не вважає повний заряд серйозною проблемою для більшості користувачів. Сучасні акумулятори досить довговічні, а смартфон нерідко замінюють через пошкоджений дисплей, застарілу камеру чи інші причини ще до суттєвого погіршення стану батареї.

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Тому відмовлятися від 100% немає потреби. Якщо попереду тривала поїздка, подорож або день, протягом якого телефон активно використовуватиметься для навігації та зв'язку, повне заряджання цілком виправдане.

Натомість удома або за помірного використання можна обмежитися 85-90%. Такий підхід допомагає зменшити навантаження на акумулятор без помітних незручностей.

Також не рекомендується регулярно розряджати смартфон до нуля. Краще підключати його до зарядного пристрою приблизно на 20%, оскільки часті глибокі розряди теж можуть погіршувати здатність батареї утримувати енергію.

Для щоденного використання експерти радять за можливості підтримувати заряд у межах 20-80%, але не перетворювати цю рекомендацію на суворе правило.

Що шкодить батареї більше за повне заряджання

Значно небезпечнішими для акумулятора можуть виявитися екстремальні температури. Як сильний холод, так і перегрів здатні завдавати батареї більшої шкоди, ніж звичайне заряджання до 100%.

Саме тому не варто залишати смартфон під прямими сонячними променями, у розігрітому автомобілі або на сильному морозі. Якщо пристрій регулярно попереджає про перегрів під час заряджання, потрібно звернути увагу на умови його використання.

На температуру може впливати й швидке заряджання. Воно особливо зручне, коли потрібно терміново поповнити запас енергії, проте за високої потужності акумулятор іноді нагрівається сильніше. А регулярний вплив підвищеної температури прискорює його старіння.

Якщо поспішати нікуди, експерти рекомендують віддавати перевагу повільнішому заряджанню. Також слід використовувати якісні адаптери, сумісні кабелі та не накривати смартфон під час підключення до електромережі.

Коли акумулятор смартфона потрібно замінити

З часом будь-яка батарея втрачає початкову місткість, тому телефон поступово починає працювати менше без підзарядки. Перевірити її стан можна в налаштуваннях смартфона, якщо виробник передбачив відповідну функцію.

Коли максимальна місткість опускається нижче 80%, експерти радять розглянути заміну акумулятора. Проте сама цифра не є єдиним показником його стану.

Якщо смартфон став помітно швидше розряджатися, несподівано вимикається або вже не забезпечує звичного часу автономної роботи, варто перевірити батарею в сервісному центрі.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидкість заряджання смартфона залежить не лише від потужності адаптера, а й від можливостей кабелю. Навіть зовні однакові USB-C аксесуари можуть мати різні характеристики, через що не кожен із них здатен забезпечити максимальну потужність.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час тривалих відключень світла відсутність зарядженого смартфона може ускладнити зв'язок і доступ до необхідної інформації. Водночас поповнити заряд можна й без стаціонарної розетки.