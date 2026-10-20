Зарядное устройство для смартфонов. Фото: кадр из видео/YouTube

Ежедневная зарядка смартфона до 100% может ускорять износ аккумулятора, хотя разница не всегда будет заметна для владельца. Эксперты объяснили, почему батареям лучше не проводить много времени в полностью заряженном состоянии, какой уровень заряда оптимален для повседневного использования и что наносит им наибольший вред.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Huffpost.

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Почему не рекомендуется постоянно заряжать смартфон до 100%

Оставлять телефон подключенным к розетке на всю ночь удобно, ведь утром можно получить полностью заряженное устройство. Однако для литий-ионных аккумуляторов длительное пребывание при высоком уровне заряда создает дополнительную нагрузку и ускоряет химическое старение.

По оценке Чао-Яна Вана, директора Центра электрохимических двигателей Пенсильванского университета, постоянная зарядка до 100% может ускорять износ батареи примерно на 10-15% в течение срока эксплуатации по сравнению с зарядкой до 90%.

В то же время эксперт не считает полную зарядку серьёзной проблемой для большинства пользователей. Современные аккумуляторы достаточно долговечны, а смартфон нередко заменяют из-за поврежденного дисплея, устаревшей камеры или по другим причинам ещё до существенного ухудшения состояния батареи.

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Поэтому отказываться от 100% нет необходимости. Если впереди длительная поездка, путешествие или день, в течение которого телефон будет активно использоваться для навигации и связи, полная зарядка вполне оправдана.

Зато дома или при умеренном использовании можно ограничиться 85-90%. Такой подход помогает снизить нагрузку на аккумулятор без заметных неудобств.

Также не рекомендуется регулярно разряжать смартфон до нуля. Лучше подключать его к зарядному устройству примерно при 20% заряда, поскольку частые глубокие разряды тоже могут ухудшать способность батареи удерживать энергию.

Для повседневного использования эксперты советуют по возможности поддерживать заряд в пределах 20-80%, но не превращать эту рекомендацию в строгое правило.

Что наносит батарее больший вред, чем полная зарядка

Гораздо более опасными для аккумулятора могут оказаться экстремальные температуры. Как сильный холод, так и перегрев способны нанести батарее больший вред, чем обычная зарядка до 100%.

Именно поэтому не стоит оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, в нагревшемся автомобиле или на сильном морозе. Если устройство регулярно предупреждает о перегреве во время зарядки, нужно обратить внимание на условия его использования.

На температуру может влиять и быстрая зарядка. Она особенно удобна, когда нужно срочно пополнить запас энергии, однако при высокой мощности аккумулятор иногда нагревается сильнее. А регулярное воздействие повышенной температуры ускоряет его старение.

Если спешить некуда, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение более медленной зарядке. Также следует использовать качественные адаптеры, совместимые кабели и не накрывать смартфон во время подключения к электросети.

Когда аккумулятор смартфона нужно заменить

Со временем любая батарея теряет исходную ёмкость, поэтому телефон постепенно начинает работать меньше без подзарядки. Проверить её состояние можно в настройках смартфона, если производитель предусмотрел соответствующую функцию.

Когда максимальная ёмкость опускается ниже 80%, эксперты советуют рассмотреть возможность замены аккумулятора. Однако сама по себе эта цифра не является единственным показателем его состояния.

Если смартфон стал заметно быстрее разряжаться, неожиданно выключается или уже не обеспечивает привычное время автономной работы, стоит проверить аккумулятор в сервисном центре.

Ранее Новини.LIVE писали, что скорость зарядки смартфона зависит не только от мощности адаптера, но и от возможностей кабеля. Даже внешне одинаковые USB-C-аксессуары могут иметь разные характеристики, из-за чего не каждый из них способен обеспечить максимальную мощность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время длительных отключений света отсутствие заряженного смартфона может затруднить связь и доступ к необходимой информации. В то же время пополнить заряд можно и без стационарной розетки.