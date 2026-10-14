Как зарядить смартфон без света и розетки: 5 способов оставаться на связи

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время длительных отключений электроэнергии разряженный смартфон может оставить вас без связи и доступа к важной информации. Однако зарядить аккумулятор можно даже без обычной розетки, используя портативную зарядку, автомобиль, ноутбук или альтернативные источники питания.

О способах зарядки телефона без электросети пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на El Cronista.

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Использовать заранее заряженный повербанк

Самым простым решением во время отключения света остается портативный аккумулятор. В зависимости от емкости он может обеспечить несколько подзарядок смартфона, а отдельные модели способны зарядить аккумулятор до трех раз.

Главное — подготовить повербанк к возможному отключению электричества. Его рекомендуют хранить в легкодоступном месте и проверять уровень заряда не реже одного раза в неделю.

Зарядить телефон от автомобиля

При наличии автомобиля смартфон можно подключить к штатному USB-порту или воспользоваться специальным адаптером для 12-вольтовой розетки.

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При этом важно следить за состоянием автомобильного аккумулятора, чтобы подзарядка гаджета не привела к его разрядке. Для этого рекомендуется использовать автомобильное питание во время работы двигателя.

Такой вариант лучше оставить для ситуаций, когда других источников электроэнергии нет, и не держать телефон подключенным слишком долго.

Подключить смартфон к ноутбуку

Если у ноутбука есть достаточный запас заряда, его аккумулятор можно использовать для подзарядки телефона. Для этого понадобится лишь совместимый USB-кабель.

Скорость зарядки, как правило, будет ниже, чем от обычного сетевого адаптера. Однако даже медленное пополнение заряда может помочь оставаться на связи во время длительного отключения.

При этом нет необходимости обязательно заряжать смартфон до 100%. Достаточно восстановить минимально необходимый уровень заряда, чтобы сэкономить энергию ноутбука для других нужд.

Воспользоваться портативной солнечной панелью

Компактные солнечные зарядные устройства позволяют получать электроэнергию без подключения к централизованной сети.

Они особенно полезны на открытом воздухе, где есть доступ к прямому солнечному свету. Благодаря портативности такие устройства можно использовать не только дома, но и во время пребывания за городом.

Однако их эффективность зависит от погоды. В пасмурные дни скорость зарядки заметно снижается, поэтому солнечную панель лучше рассматривать как дополнительный источник питания, а не единственный способ поддерживать работу смартфона.

Использовать солнечную лампу или ручное зарядное устройство

Дополнительным источником энергии могут стать солнечные лампы с возможностью зарядки мобильных устройств. В течение дня они накапливают электроэнергию, которую впоследствии можно использовать для телефона.

Еще один вариант — механическое зарядное устройство с ручным приводом. Оно вырабатывает электроэнергию за счет физических усилий человека и не требует подключения к розетке.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с зарядкой смартфона не всегда свидетельствуют о неисправности аккумулятора или адаптера. Если кабель плохо фиксируется или работает только в определённом положении, причиной могут быть пыль и ворсинки, накопившиеся внутри разъёма и мешающие нормальному контакту.

Также Новини.LIVE рассказывали, что исправный автомобильный USB-порт не обязательно обеспечивает смартфону такую же скорость зарядки, как домашний блок питания. Часто его мощности просто недостаточно для полноценной работы современных технологий быстрой зарядки.