Экономный режим для аккумулятора смартфона: основные советы по зарядке телефона

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Срок службы аккумулятора зависит не только от количества циклов зарядки, но и от того, насколько часто аккумулятор нагревается и как долго находится в состоянии полного заряда. Снизить нагрузку помогают ограничения зарядки, контроль температуры и правильный выбор зарядных аксессуаров.

О правилах, которые помогают беречь аккумулятор смартфона, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие настройки помогают беречь аккумулятор

Один из самых простых способов — не держать смартфон постоянно на 100%. В современных устройствах для этого предусмотрены специальные функции.

На iPhone функция оптимизированной зарядки анализирует привычки пользователя и откладывает зарядку последних процентов до того момента, когда телефон обычно снимают с зарядки. На многих Android-смартфонах можно самостоятельно установить ограничение, например на уровне 80 или 85%.

Не стоит и надолго оставлять полностью заряженный телефон подключенным к сети. После достижения 100% некоторые модели могут периодически пополнять заряд после его снижения до 95-97%, создавая дополнительные небольшие циклы.

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Еще один важный фактор — температура. Если одновременно заряжать смартфон и запускать ресурсоемкие игры, навигацию или стриминг, устройство может сильнее нагреваться.

Исключением могут быть Android-модели с функцией Bypass Charging. В таком режиме питание подается непосредственно на компоненты смартфона в обход аккумулятора, что помогает уменьшить его нагрев.

Что еще стоит учесть во время зарядки

Плотный чехол может ухудшать отвод тепла. Если смартфон заметно нагревается во время зарядки, его можно временно снять.

Проводная зарядка также обычно выделяет меньше тепла, чем беспроводная. Именно нагрев остается одним из факторов, ускоряющих износ аккумулятора.

Для зарядки лучше использовать качественные и сертифицированные кабели и адаптеры. Дешевые аксессуары могут нестабильно подавать питание и сильнее нагреваться.

Осторожнее следует пользоваться и режимами высокой мощности. Беспроводная и быстрая зарядка, особенно на уровне 30-80 Вт и выше, удобна, но может сильнее нагревать смартфон.

Если устройство позволяет отключить быструю зарядку, её можно включать только тогда, когда батарею действительно нужно зарядить за короткое время. Для повседневного использования более щадящий режим помогает снизить излишнюю тепловую нагрузку на аккумулятор.

Ранее Новини.LIVE писали, что автомобильный USB-порт не всегда способен обеспечить смартфону такую же скорость зарядки, как домашний адаптер. Даже исправный разъем может иметь слишком низкую мощность для современных технологий быстрой зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ресурс аккумулятора зависит не только от возраста смартфона, но и от повседневного режима зарядки. Одним из способов уменьшить нагрузку на батарею считается ограничение заряда примерно на уровне 80%.