Економний режим для акумулятора смартфона: основні поради щодо заряджання телефону

Смартфо на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Термін служби акумулятора залежить не лише від кількості циклів заряджання, а й від того, наскільки часто батарея нагрівається та довго перебуває на максимальному заряді. Зменшити навантаження допомагають ліміти зарядки, контроль температури та правильний вибір зарядних аксесуарів.

Про правила, які допомагають берегти акумулятор смартфона, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Які налаштування допомагають берегти батарею

Один із найпростіших способів — не тримати смартфон постійно на 100%. У сучасних пристроях для цього передбачені спеціальні функції.

На iPhone оптимізоване заряджання аналізує звички користувача та відкладає набір останніх відсотків до моменту, коли телефон зазвичай знімають із зарядки. На багатьох Android-смартфонах можна самостійно встановити обмеження, наприклад на рівні 80 або 85%.

Не варто й надовго залишати повністю заряджений телефон підключеним до мережі. Після досягнення 100% деякі моделі можуть періодично поповнювати заряд після його зниження до 95-97%, створюючи додаткові невеликі цикли.

Читайте також:

Ще один важливий фактор — температура. Якщо одночасно заряджати смартфон і запускати важкі ігри, навігацію або стримінг, пристрій може сильніше нагріватися.

Винятком можуть бути Android-моделі з функцією Bypass Charging. У такому режимі живлення подається безпосередньо до компонентів смартфона в обхід акумулятора, що допомагає зменшити його нагрівання.

Що ще варто врахувати під час заряджання

Щільний чохол здатен погіршувати відведення тепла. Якщо смартфон помітно нагрівається під час заряджання, його можна тимчасово зняти.

Провідна зарядка також зазвичай виділяє менше тепла, ніж бездротова. Саме нагрівання залишається одним із факторів, які прискорюють зношування батареї.

Для заряджання краще використовувати якісні та сертифіковані кабелі й адаптери. Дешеві аксесуари можуть нестабільно подавати живлення та сильніше нагріватися.

Обережніше варто користуватися і режимами високої потужності. Бездротова та швидка зарядка, особливо на рівні 30-80 Вт і вище, зручна, але може сильніше нагрівати смартфон.

Якщо пристрій дозволяє відключити швидке заряджання, його можна вмикати лише тоді, коли батарею справді потрібно поповнити за короткий час. Для щоденного використання більш щадний режим допомагає зменшити зайве теплове навантаження на акумулятор.

Раніше Новини.LIVE писали, що автомобільний USB-порт не завжди здатен забезпечити смартфону таку саму швидкість заряджання, як домашній адаптер. Навіть справний роз'єм може мати занадто низьку потужність для сучасних технологій швидкого заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що ресурс акумулятора залежить не лише від віку смартфона, а й від повсякденного режиму заряджання. Одним зі способів зменшити навантаження на батарею вважають обмеження заряду приблизно на рівні 80%.