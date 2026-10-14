Як зарядити смартфон без світла та розетки: 5 способів залишатися на зв'язку

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час тривалих відключень електроенергії розряджений смартфон може залишити без зв'язку та доступу до важливої інформації. Однак поповнити заряд батареї можна навіть без звичайної розетки, використовуючи повербанк, автомобіль, ноутбук або альтернативні джерела живлення.

Про способи заряджання телефона без електромережі пише редакція Новини.LIVE з посиланням на El Cronista.

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Використати заздалегідь заряджений повербанк

Найпростішим рішенням під час відключення світла залишається портативний акумулятор. Залежно від місткості він може забезпечити кілька підзарядок смартфона, а окремі моделі здатні поповнити батарею до трьох разів.

Головне — підготувати повербанк до можливого блекауту. Його рекомендують зберігати в легкодоступному місці та перевіряти рівень заряду щонайменше раз на тиждень.

Зарядити телефон від автомобіля

За наявності автомобіля смартфон можна під'єднати до штатного USB-порту або скористатися спеціальним адаптером для 12-вольтової розетки.

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Водночас важливо стежити за станом автомобільного акумулятора, щоб підзарядка гаджета не призвела до його розрядження. Для цього рекомендують використовувати автомобільне живлення під час роботи двигуна.

Такий варіант краще залишити для ситуацій, коли інших джерел електроенергії немає, і не тримати телефон підключеним надто довго.

Під'єднати смартфон до ноутбука

Якщо ноутбук має достатній запас заряду, його акумулятор можна використати для поповнення батареї телефона. Для цього знадобиться лише сумісний USB-кабель.

Швидкість заряджання зазвичай буде нижчою, ніж від звичайного мережевого адаптера. Проте навіть повільне поповнення заряду може допомогти залишатися на зв'язку під час тривалого відключення.

При цьому немає потреби обов'язково заряджати смартфон до 100%. Достатньо відновити мінімально необхідний рівень заряду, щоб зберегти енергію ноутбука для інших потреб.

Скористатися портативною сонячною панеллю

Компактні сонячні зарядні пристрої дозволяють отримувати електроенергію без підключення до централізованої мережі.

Вони особливо корисні на відкритому повітрі, де є доступ до прямого сонячного світла. Завдяки портативності такі пристрої можна використовувати не лише вдома, а й під час перебування поза містом.

Проте їхня ефективність залежить від погоди. У хмарні дні швидкість заряджання помітно знижується, тому сонячну панель краще розглядати як додаткове джерело живлення, а не єдиний спосіб підтримувати роботу смартфона.

Використати сонячну лампу або ручний зарядний пристрій

Додатковим джерелом енергії можуть стати сонячні лампи з можливістю заряджання мобільних пристроїв. Протягом дня вони накопичують електроенергію, яку згодом можна використати для телефона.

Ще один варіант — механічний зарядний пристрій із ручним приводом. Він виробляє електроенергію завдяки фізичним зусиллям людини та не потребує підключення до розетки.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми із заряджанням смартфона не завжди свідчать про несправність акумулятора чи адаптера. Якщо кабель погано фіксується або працює лише в певному положенні, причиною можуть бути пил і ворсинки, які накопичилися всередині роз'єму та заважають нормальному контакту.

Також Новини.LIVE розповідали, що справний автомобільний USB-порт не обов'язково забезпечує смартфону таку саму швидкість заряджання, як домашній блок живлення. Часто його потужності просто недостатньо для повноцінної роботи сучасних технологій швидкої зарядки.