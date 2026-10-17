Кабели USB-C. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже мощный зарядный адаптер не гарантирует быстрой зарядки аккумулятора смартфона, если кабель не поддерживает необходимые характеристики. Внешне одинаковые кабели USB-C могут передавать разную мощность, поэтому при выборе важно обращать внимание не только на тип разъема.

О том, как определить возможности USB-C-кабеля и избежать медленной зарядки, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Почему USB-C-кабели имеют разную скорость зарядки

USB-C стал распространенным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако его наличие еще не означает поддержку быстрой зарядки. Некоторые кабели способны передавать 60-100 Вт, тогда как у других ограничения по мощности значительно ниже.

Прежде всего стоит проверить тип соединения. Кабели USB-C — USB-C чаще подходят для современных технологий быстрой зарядки, однако даже среди них есть модели с разными характеристиками.

Одним из самых надежных ориентиров является сертификация USB Implementers Forum (USB-IF). Также производители могут указывать на кабеле или упаковке максимальную мощность, например 60 Вт или 100 Вт. Это позволяет понять, будет ли аксессуар соответствовать потребностям конкретного устройства.

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С кабелями USB-A — USB-C ситуация сложнее. Многие такие модели не поддерживают USB Power Delivery, поэтому даже с мощным адаптером смартфон может заряжаться медленнее, чем позволяют его характеристики.

Отдельную категорию составляют фирменные кабели Oppo и OnePlus. Они могут обеспечивать очень высокую мощность зарядки, но для достижения максимальной скорости обычно требуют совместимого смартфона и адаптера соответствующей экосистемы.

Как выбрать USB-C-кабель для быстрой зарядки

Главное правило заключается в том, что кабель должен соответствовать мощности зарядки, которую поддерживает устройство. Например, если смартфон рассчитан на 60 Вт, а кабель способен передавать только 36 Вт, полностью использовать возможности быстрой зарядки не удастся.

Для многих современных смартфонов подходят кабели с поддержкой 60 Вт, тогда как для ноутбуков нередко требуются модели, рассчитанные на 100 Вт или более. При этом ориентироваться нужно на характеристики конкретного гаджета.

Перед покупкой следует проверить заявленную мощность, наличие сертификации USB-IF и маркировку производителя. Одной надписи "USB-C" недостаточно, чтобы определить возможности кабеля, особенно если речь идет о недорогих моделях без четко указанных характеристик.

Важно учитывать и зарядный адаптер. Даже кабель, рассчитанный на высокую мощность, не обеспечит быструю зарядку, если блок питания или сам смартфон не поддерживает соответствующий стандарт.

Ранее Новини.LIVE писали, что старый USB-C-кабель может оставаться полезным даже после того, как перестал соответствовать требованиям быстрой зарядки. Его можно использовать для менее требовательных устройств, передачи файлов или приспособить для других бытовых задач.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый внешний вид разъемов USB-A не гарантирует одинаковых характеристик. О скорости передачи данных и возможностях зарядки иногда подсказывает цвет внутренней вставки, которая может быть черной, синей, бирюзовой, красной, желтой или белой.