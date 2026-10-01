USB-C-кабели. Фото: Unsplash

Одинаковый разъем USB-C ещё не означает, что все кабели обладают одинаковыми возможностями. Они могут существенно различаться по скорости передачи данных и максимальной мощности зарядки.

О том, как правильно выбрать USB-C-кабель для смартфона или ноутбука, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

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На что обратить внимание при выборе кабеля USB-C

За одинаковым разъёмом USB-C могут скрываться разные технические характеристики. Один кабель способен работать только по стандарту USB 2.0, тогда как другой будет поддерживать скорость передачи данных до 40 Гбит/с.

Не менее важна мощность зарядки. Кабели могут поддерживать разные уровни Power Delivery, а отдельные модели оснащаются чипом E-Marker, который сообщает подключенному устройству о возможностях кабеля.

При этом высокая скорость передачи данных не всегда означает столь же высокую мощность зарядки. Возможна и обратная ситуация, когда кабель хорошо подходит для питания устройства, но имеет ограничения по скорости передачи файлов.

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Определить возможности USB-C-кабеля только по его внешнему виду практически невозможно. Поэтому перед покупкой стоит проверить характеристики производителя, в частности поддерживаемую скорость передачи данных и максимальную мощность.

Для современной техники лучше использовать качественные кабели USB-C — USB-C от известных производителей. Старые или слишком дешевые модели с неизвестными характеристиками могут иметь проблемы с передачей питания, а некачественные аксессуары потенциально способны повредить порт или само устройство.

Более осторожно также рекомендуется относиться к сторонним магнитным адаптерам для USB-C. Они могут создавать риск короткого замыкания или повреждения оборудования.

Для зарядки смартфона может хватить более простого кабеля. Если же нужно подключить ноутбук, внешний SSD или монитор, стоит заранее убедиться, что модель поддерживает необходимую мощность Power Delivery, скорость передачи данных и соответствующие стандарты.

Ранее Новини.LIVE писали, что конструкция USB-C предусматривает одинаковую работу разъема независимо от того, какой стороной его вставили. Если после переворачивания кабеля меняется скорость зарядки или передачи данных, причина может быть в самом кабеле, разъеме или порте.

Также Новини.LIVE сообщали, что внешне одинаковые кабели USB-C могут существенно различаться по скорости зарядки. На их возможности влияют поддерживаемая мощность, стандарты питания и совместимость с конкретным адаптером и смартфоном.