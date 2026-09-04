Как выбрать безопасный USB-C-кабель и каких моделей лучше избегать

Кабель USB-C. Фото: Freepik

Кабели USB-C могут выглядеть практически одинаково, но различаться по скорости, качеству и даже безопасности. Некачественный кабель может работать медленнее, повредить зарядное устройство или создать риск для подключенной техники.

О том, на что следует обратить внимание при выборе USB-C-кабеля и каких вариантов лучше избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PCWorld.

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Не покупайте кабели неизвестных брендов

USB-C-кабель — это не просто провода в оболочке. Внутри должны быть предусмотрены элементы, обеспечивающие безопасную передачу питания.

При этом не все производители одинаково соблюдают требования безопасности. Выбор известного бренда не дает абсолютной гарантии качества, но снижает риск приобрести опасный или некачественно изготовленный кабель.

Рекомендуемые бренды: Anker, Apple, Aukey, Belkin, Cable Matters, Dockcase, Microsoft и Ugreen.

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Не выбирайте USB-C — USB-A, если важна скорость

Если устройства и зарядные адаптеры поддерживают USB-C, для максимальной скорости лучше использовать кабель USB-C — USB-C.

USB-A ограничен скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и зарядкой до 15 Вт.

Существуют кабели USB-C — USB-A с заявленной мощностью до 100 Вт, но обычно они используют фирменные технологии зарядки и достигают таких показателей только с совместимыми устройствами и адаптерами.

Современные кабели USB-C — USB-C могут обеспечивать скорость передачи данных до 40 Гбит/с и зарядную мощность до 240 Вт, хотя модели до 100 Вт по-прежнему остаются более распространенными.

Thunderbolt или USB4 могут быть более надёжным выбором

Кабели Thunderbolt 3, 4, 5 и USB4 способны обеспечивать высокие скорости зарядки и передачи данных.

Однако их преимущество заключается не только в скорости. Чтобы получить соответствующую маркировку, кабели должны соответствовать более строгим техническим требованиям, особенно в случае Thunderbolt.

Поэтому вероятность приобрести опасный или некачественный кабель среди сертифицированных Thunderbolt и USB4 ниже.

В то же время нет смысла переплачивать за стандарт, который не поддерживают ваши устройства.

Обращайте внимание на вес кабеля

Более качественные USB-C-кабели могут использовать более толстые проводники с большим содержанием меди, что способствует более стабильной передаче сигнала.

В тесте PCWorld сравнивали два кабеля длиной около 1,8 м. Модель за 9 долларов весила 38 г, тогда как кабель за 19 долларов — 86 г.

Вес сам по себе не гарантирует качества, но если один кабель значительно легче аналогичных моделей той же длины, это может быть поводом присмотреться к нему повнимательнее.

Избегайте сторонних магнитных адаптеров

Магнитные насадки, которые превращают обычный USB-C в быстросъемное магнитное соединение, могут создавать риск повреждения техники. В некоторых таких аксессуарах контакты недостаточно защищены от пыли и другого мусора, который может вызвать короткое замыкание.

Также существует риск появления электрической дуги при отсоединении. USB-C рассчитан на обычное физическое извлечение разъема, во время которого система успевает прекратить подачу питания.

Магнитное соединение разрывается значительно быстрее, поэтому питание в этот момент ещё может подаваться.

Не используйте слишком старые USB-C-кабели

Стандарты USB-C существенно менялись на протяжении многих лет, поэтому старые кабели могут не только ограничивать скорость, но и создавать проблемы с безопасной передачей питания.

В ходе тестирования 43 старых кабелей USB-C — USB-A PCWorld обнаружил, что большинство из них потенциально могли передавать чрезмерную мощность, что создает риск повреждения портов или устройств.

Поэтому замена старого кабеля неизвестного происхождения на современный качественный вариант может обеспечить не только более высокую скорость зарядки и передачи данных, но и повышенную безопасность.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Возможности кабеля определяют его мощность, поддерживаемые стандарты и совместимость со смартфоном и зарядным адаптером.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые кабели от телефонов, компьютеров, телевизоров и другой техники часто годами лежат без дела. Некоторые из них еще могут пригодиться, тогда как другие уже утратили практическую ценность и лишь занимают место.