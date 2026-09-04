Як вибрати безпечний USB-C кабель і яких моделей краще уникати

Кабель USB-C. Фото: Freepik

USB-C кабелі можуть мати майже однаковий вигляд, але відрізнятися швидкістю, якістю та навіть безпечністю. Невдалий кабель здатен працювати повільніше, пошкодити зарядний пристрій або створити ризик для підключеної техніки.

Про те, на що звернути увагу при виборі USB-C кабелю та яких варіантів краще уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PCWorld.

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Не купуйте кабелі невідомих брендів

USB-C кабель — це не просто дроти в оболонці. Усередині мають бути передбачені елементи, які забезпечують безпечне передавання живлення.

При цьому не всі виробники однаково дотримуються вимог до безпеки. Вибір відомого бренду не дає абсолютної гарантії якості, але знижує ризик придбати небезпечний або неправильно виготовлений кабель.

Рекомендованими брендами є Anker, Apple, Aukey, Belkin, Cable Matters, Dockcase, Microsoft та Ugreen.

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Не обирайте USB-C — USB-A, якщо важлива швидкість

Якщо пристрої та зарядні адаптери підтримують USB-C, для максимальної швидкості краще використовувати кабель USB-C — USB-C.

USB-A обмежений швидкістю передавання даних до 10 Гбіт/с та заряджанням до 15 Вт.

Існують USB-C — USB-A кабелі із заявленою потужністю до 100 Вт, але зазвичай вони використовують фірмові технології заряджання та досягають таких показників лише із сумісними пристроями й адаптерами.

Сучасні USB-C — USB-C кабелі можуть забезпечувати до 40 Гбіт/с для передавання даних і до 240 Вт зарядної потужності, хоча моделі до 100 Вт усе ще залишаються поширенішими.

Thunderbolt або USB4 можуть бути надійнішим вибором

Кабелі Thunderbolt 3, 4, 5 та USB4 здатні забезпечувати високі швидкості заряджання й передавання даних.

Однак їхня перевага полягає не лише у швидкості. Щоб отримати відповідне маркування, кабелі повинні відповідати жорсткішим технічним вимогам, особливо у випадку Thunderbolt.

Тому ймовірність придбати небезпечний або слабкий за характеристиками кабель серед сертифікованих Thunderbolt та USB4 нижча.

Водночас немає сенсу переплачувати за стандарт, який не підтримують ваші пристрої.

Звертайте увагу на вагу кабелю

Якісніші USB-C кабелі можуть використовувати товстіші провідники з більшою кількістю міді, що допомагає стабільніше передавати сигнал.

У тесті PCWorld порівнювали два кабелі довжиною близько 1,8 м. Модель за 9 доларів важила 38 г, тоді як кабель за 19 доларів — 86 г.

Вага сама по собі не гарантує якості, але якщо один кабель суттєво легший за аналогічні моделі тієї самої довжини, це може бути приводом придивитися до нього уважніше.

Уникайте сторонніх магнітних адаптерів

Магнітні насадки, які перетворюють звичайний USB-C на швидкознімне магнітне з'єднання, можуть створювати ризик пошкодження техніки. У деяких таких аксесуарах контакти недостатньо захищені від пилу та іншого сміття, яке здатне спричинити коротке замикання.

Також існує ризик появи електричної дуги під час від'єднання. USB-C розрахований на звичайне фізичне витягування конектора, під час якого система встигає припинити подавання живлення.

Магнітне з'єднання розривається значно швидше, тому живлення в цей момент ще може подаватися.

Не використовуйте дуже старі USB-C кабелі

Стандарти USB-C суттєво змінювалися протягом років, тому старі кабелі можуть не лише обмежувати швидкість, а й мати проблеми з безпечним передаванням живлення.

Під час тестування 43 старих кабелів USB-C — USB-A PCWorld виявив, що більшість із них потенційно могли передавати надмірну потужність, що створює ризик пошкодження портів або пристроїв.

Тому заміна старого невідомого кабелю на сучасний якісний варіант може дати не лише вищу швидкість заряджання та передачі даних, а й кращу безпеку.

Раніше Новини.LIVE писали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Можливості кабелю визначають його потужність, підтримувані стандарти та сумісність зі смартфоном і зарядним адаптером.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі кабелі від телефонів, комп'ютерів, телевізорів та іншої техніки часто роками лежать без використання. Деякі з них ще можуть знадобитися, тоді як інші вже втратили практичну цінність і лише займають місце.