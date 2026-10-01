USB-C-кабелі. Фото: Unsplash

Однаковий роз'єм USB-C ще не означає, що всі кабелі мають однакові можливості. Вони можуть суттєво відрізнятися швидкістю передавання даних і максимальною потужністю заряджання.

Про те, як правильно вибрати USB-C кабель для смартфона або ноутбука, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на iTechua.

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На що звернути увагу під час вибору USB-C кабелю

За однаковим штекером USB-C можуть приховуватися різні специфікації. Один кабель здатний працювати лише за стандартом USB 2.0, тоді як інший підтримуватиме швидкість передавання даних до 40 Гбіт/с.

Не менш важливою є потужність заряджання. Кабелі можуть підтримувати різні рівні Power Delivery, а окремі моделі оснащуються чипом E-Marker, який повідомляє підключеному пристрою про можливості кабелю.

При цьому висока швидкість передавання даних не завжди означає таку саму високу потужність заряджання. Можлива й протилежна ситуація, коли кабель добре підходить для живлення пристрою, але має обмеження за швидкістю передавання файлів.

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Визначити можливості USB-C кабелю лише за його зовнішнім виглядом практично неможливо. Тому перед покупкою варто перевірити характеристики виробника, зокрема підтримувану швидкість передавання даних та максимальну потужність.

Для сучасної техніки краще використовувати якісні кабелі USB-C — USB-C від відомих виробників. Старі або надто дешеві моделі з невідомими характеристиками можуть мати проблеми з передаванням живлення, а неякісні аксесуари потенційно здатні пошкодити порт або сам пристрій.

Обережніше також радять ставитися до сторонніх магнітних адаптерів для USB-C. Вони можуть створювати ризик короткого замикання або пошкодження обладнання.

Для заряджання смартфона може вистачити простішого кабелю. Якщо ж потрібно підключати ноутбук, зовнішній SSD або монітор, варто заздалегідь переконатися, що модель підтримує необхідну потужність Power Delivery, швидкість передавання даних та відповідні стандарти.

Раніше Новини.LIVE писали, що конструкція USB-C передбачає однакову роботу штекера незалежно від того, яким боком його вставили. Якщо після перевертання кабелю змінюється швидкість заряджання чи передавання даних, причина може бути в самому кабелі, роз'ємі або порту.

Також Новини.LIVE розповідали, що зовні однакові кабелі USB-C можуть суттєво відрізнятися за швидкістю заряджання. На їхні можливості впливають підтримувана потужність, стандарти живлення та сумісність із конкретним адаптером і смартфоном.