Не выбрасывайте старый USB-C-кабель: 5 способов повторного использования

USB-C-кабель. Фото: кадр из видео/YouTube

Медленный или устаревший USB-C-кабель не обязательно сразу выбрасывать в мусор. Даже если он уже не подходит для быстрой зарядки, его можно использовать для мелкой техники, передачи данных или даже в быту.

О пяти способах повторного использования старого USB-C-кабеля пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Pocket-lint.

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Заряжать наушники и другую мелкую технику

Если кабель уже не обеспечивает высокую скорость зарядки, его можно оставить для устройств с небольшим энергопотреблением.

Он подойдет для беспроводных наушников, компьютерных мышей, игровых контроллеров и другой техники, которой не требуется максимальная мощность. Старый кабель также можно использовать вместе с портативным аккумулятором для зарядки нескольких небольших устройств.

Передача файлов на компьютер

Старый USB-C-кабель может оставаться пригодным для передачи данных. Его можно использовать для копирования фотографий и других файлов со смартфона, камеры или внешнего SSD на компьютер.

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Кабели с более низкой скоростью передачи данных также подойдут для клавиатур, мышей и другой периферии, которой не требуется высокая пропускная способность.

Ремонт поврежденного кабеля

Если повреждение находится посередине кабеля, можно вырезать неисправный участок и соединить оставшиеся части.

Для этого нужно снять внешнюю оболочку, зачистить внутренние провода, соединить соответствующие жилы и припаять их. Место ремонта после этого изолируют лентой и дополнительно защищают термоусадочной трубкой или ещё несколькими слоями изоляции.

Оставить кабель про запас

Даже медленный USB-C-кабель может спасти ситуацию, если основной потеряется или неожиданно выйдет из строя.

Его можно держать в автомобиле, сумке с ноутбуком или на рабочем месте. Так запасной кабель всегда будет под рукой для зарядки смартфона, наушников или другого устройства.

Сделать органайзер для проводов или подставку для растений

Если кабель уже полностью непригоден для электроники, его можно использовать в быту.

После удаления разъемов провод можно укоротить и превратить в многоразовую стяжку для кабелей возле компьютера или телевизора. Концы при этом можно защитить изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Еще один вариант — извлечь медную жилу из кабеля и использовать ее в качестве опоры для растений.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковый внешний вид USB-C-кабелей не означает одинаковое качество или характеристики. Некачественный аксессуар может ограничивать скорость работы, создавать проблемы с зарядкой и даже представлять риск для подключенных устройств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что исправный USB-C-кабель должен одинаково работать независимо от того, какой стороной вставлен штекер. Если после его переворачивания меняется скорость зарядки или передачи данных, причина может быть в повреждении кабеля, разъема или самого порта.