Не викидайте старий USB-C-кабель: 5 способів використати його повторно

USB-C-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний або застарілий USB-C-кабель не обов'язково одразу відправляти у смітник. Навіть якщо він уже не підходить для швидкої зарядки, йому можна знайти застосування для дрібної техніки, передачі даних або навіть побутових потреб.

Про п'ять способів повторно використати старий USB-C-кабель пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Pocket-lint.

Реклама

Заряджати навушники та іншу дрібну техніку

Якщо кабель уже не забезпечує високу швидкість заряджання, його можна залишити для пристроїв із невеликим енергоспоживанням.

Він підійде для бездротових навушників, комп'ютерних мишок, ігрових контролерів та іншої техніки, якій не потрібна максимальна потужність. Старий кабель також можна використовувати разом із портативним акумулятором для заряджання кількох невеликих пристроїв.

Передавати файли на комп'ютер

Старий USB-C-кабель може залишатися придатним для передачі даних. Його можна використовувати для копіювання фотографій та інших файлів зі смартфона, камери або зовнішнього SSD на комп'ютер.

Читайте також:

Повільніші кабелі також підійдуть для клавіатур, мишей та іншої периферії, якій не потрібна висока пропускна здатність.

Відремонтувати пошкоджений кабель

Якщо пошкодження розташоване посередині кабелю, можна вирізати несправну ділянку та з'єднати частини, що залишилися.

Для цього потрібно зняти зовнішню оболонку, зачистити внутрішні дроти, з'єднати відповідні жили та припаяти їх. Місце ремонту після цього ізолюють стрічкою та додатково захищають термозбіжною трубкою або ще кількома шарами ізоляції.

Залишити кабель про запас

Навіть повільний USB-C-кабель може врятувати ситуацію, якщо основний загубиться або несподівано вийде з ладу.

Його можна тримати в автомобілі, сумці з ноутбуком або на робочому місці. Так запасний кабель завжди буде під рукою для заряджання смартфона, навушників чи іншого пристрою.

Зробити органайзер для проводів або опору для рослин

Якщо кабель уже повністю непридатний для електроніки, його можна використати в побуті.

Після видалення роз'ємів провід можна вкоротити та перетворити на багаторазову стяжку для кабелів біля комп'ютера або телевізора. Кінці при цьому можна захистити ізоляційною стрічкою або термозбіжною трубкою.

Ще один варіант — витягнути мідний дріт із кабелю та використати його як опору для рослин.

Раніше Новини.LIVE писали, що однаковий зовнішній вигляд USB-C кабелів не означає однакову якість або характеристики. Невдалий аксесуар може обмежувати швидкість роботи, створювати проблеми із заряджанням і навіть становити ризик для підключених пристроїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що справний USB-C кабель має однаково працювати незалежно від того, яким боком вставлений штекер. Якщо після його перевертання змінюється швидкість заряджання чи передавання даних, причина може бути в пошкодженні кабелю, роз'єму або самого порту.