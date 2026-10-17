Кабелі USB-C. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть потужний зарядний адаптер не гарантує швидкого поповнення батареї смартфона, якщо кабель не підтримує необхідні характеристики. Зовні однакові USB-C кабелі можуть передавати різну потужність, тому під час вибору важливо звертати увагу не лише на тип роз'єму.

Про те, як визначити можливості USB-C кабелю та уникнути повільного заряджання, розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Чому USB-C кабелі мають різну швидкість заряджання

USB-C став поширеним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак його наявність ще не означає підтримку швидкого заряджання. Деякі кабелі здатні передавати 60-100 Вт, тоді як інші мають значно нижчі обмеження за потужністю.

Передусім варто перевірити тип з'єднання. Кабелі USB-C — USB-C частіше підходять для сучасних технологій швидкого заряджання, проте навіть серед них є моделі з різними характеристиками.

Одним із найнадійніших орієнтирів є сертифікація USB Implementers Forum (USB-IF). Також виробники можуть зазначати на кабелі або упаковці максимальну потужність, наприклад 60 Вт чи 100 Вт. Це дозволяє зрозуміти, чи відповідатиме аксесуар потребам конкретного пристрою.

Читайте також:

З кабелями USB-A — USB-C ситуація складніша. Чимало таких моделей не підтримують USB Power Delivery, тому навіть із потужним адаптером смартфон може заряджатися повільніше, ніж дозволяють його характеристики.

Окрему категорію становлять фірмові кабелі Oppo та OnePlus. Вони можуть забезпечувати дуже високу потужність заряджання, але для досягнення максимальної швидкості зазвичай потребують сумісного смартфона й адаптера відповідної екосистеми.

Як вибрати USB-C кабель для швидкого заряджання

Головне правило полягає в тому, що кабель має відповідати потужності заряджання, яку підтримує пристрій. Наприклад, якщо смартфон розрахований на 60 Вт, а кабель здатний передавати лише 36 Вт, повністю використати можливості швидкого заряджання не вдасться.

Для багатьох сучасних смартфонів підходять кабелі з підтримкою 60 Вт, тоді як для ноутбуків нерідко потрібні моделі, розраховані на 100 Вт або більше. Водночас орієнтуватися потрібно на характеристики конкретного гаджета.

Перед покупкою слід перевірити заявлену потужність, наявність сертифікації USB-IF та маркування виробника. Самого напису USB-C недостатньо, щоб визначити можливості кабелю, особливо якщо йдеться про недорогі моделі без чітко зазначених характеристик.

Важливо враховувати й зарядний адаптер. Навіть кабель, розрахований на високу потужність, не забезпечить швидкого заряджання, якщо блок живлення або сам смартфон не підтримує відповідний стандарт.

Раніше Новини.LIVE писали, що старий USB-C-кабель може залишатися корисним навіть після того, як перестав відповідати вимогам швидкого заряджання. Його можна використовувати для менш вимогливих пристроїв, передавання файлів або пристосувати до інших побутових завдань.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий зовнішній вигляд роз'ємів USB-A не гарантує однакових характеристик. Про швидкість передавання даних і можливості заряджання іноді підказує колір внутрішньої вставки, яка може бути чорною, синьою, бірюзовою, червоною, жовтою або білою.