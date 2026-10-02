Що означають кольори USB-портів: чим відрізняються чорні, сині та білі роз'єми

В руках USB-кабель синього кольору. Фото: кадр з відео/YouTube

Однакові на вигляд USB-A порти можуть суттєво відрізнятися швидкістю передавання даних і можливостями заряджання. Підказкою часто слугує колір пластикової вставки всередині роз'єму — чорний, синій, бірюзовий, червоний, жовтий або білий.

Про те, що означають різні кольори USB-портів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Чорний USB-порт

Чорний колір зазвичай вказує на USB 2.0. Такий порт підходить для клавіатур, мишок та іншої периферії, якій не потрібна висока швидкість обміну даними.

Передавання файлів через нього буде повільнішим, ніж через новіші версії USB, а можливості заряджання також скромніші.

Синій USB-порт

Синій роз'єм найчастіше відповідає USB 3.0 або USB 3.1. Він розрахований на швидше передавання даних — у деяких випадках до десяти разів швидше за USB 2.0.

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Такий порт краще використовувати для зовнішніх жорстких дисків, флешнакопичувачів та інших пристроїв, для яких важлива швидкість. Він також може забезпечувати помірну потужність заряджання.

Бірюзовий USB-порт

Бірюзовий колір може позначати USB 3.1 Gen 2 або новіший стандарт. Такі порти поєднують високу швидкість передавання даних із підвищеною потужністю живлення.

Тому вони підходять для пристроїв, яким одночасно потрібні швидкий обмін файлами та ефективніше заряджання.

Червоний або жовтий USB-порт

Червоні та жовті USB-порти часто використовуються для функції постійного живлення або підвищеної потужності заряджання.

Вони можуть заряджати смартфони, планшети та інші пристрої навіть тоді, коли комп'ютер перебуває у режимі сну або вимкнений.

Білий USB-порт

Біла вставка зазвичай зустрічається у старих USB 1.1 або ще ранніших роз'ємах. Для передавання великих файлів вони дуже повільні, однак можуть використовуватися з базовою периферією.

Водночас кольори USB не стандартизовані абсолютно однаково для всіх виробників. Тому для точної перевірки можливостей конкретного порту краще звернутися до характеристик пристрою або його документації.

Що ще може підказати можливості USB

Окрім кольору, біля USB-A можуть бути додаткові позначення. Напис "SS" або "SuperSpeed" вказує на підтримку швидкого передавання даних, а позначення на кшталт "SS10" може означати швидкість до 10 Гбіт/с.

Порти для заряджання також можуть позначатися значком блискавки або батареї. Таким чином, колір можна використовувати як першу підказку, але додаткові символи та характеристики виробника допоможуть точніше визначити можливості роз'єму.

Раніше Новини.LIVE писали, що зовнішня схожість кабелів USB-C не гарантує однакових характеристик. Одні моделі здатні передавати дані швидше або підтримувати вищу потужність заряджання, тоді як інші мають значно скромніші можливості.

Також Новини.LIVE розповідали, що колір USB-порту іноді може натякати на його характеристики, зокрема швидкість роботи чи можливості заряджання. Водночас фіолетове маркування не має настільки однозначного значення, як може здатися, через що легко заплутатися.