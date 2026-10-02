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Цвет USB-порта имеет значение: какой лучше выбрать и что они означают

Ua ru
2 октября 2026 10:34
Что означают цвета USB-портов: чем отличаются чёрные, синие и белые разъёмы
В руках USB-кабель синего цвета. Фото: кадр из видео/YouTube

Одинаковые на вид порты USB-A могут существенно различаться по скорости передачи данных и возможностям зарядки. Подсказкой часто служит цвет пластиковой вставки внутри разъема — черный, синий, бирюзовый, красный, желтый или белый.

О том, что означают разные цвета USB-портов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Черный USB-порт

Черный цвет обычно указывает на USB 2.0. Такой порт подходит для клавиатур, мышей и другой периферии, которой не требуется высокая скорость обмена данными.

Передача файлов через него будет происходить медленнее, чем через более новые версии USB, а возможности зарядки также более скромные.

Синий USB-порт

Синий разъем чаще всего соответствует USB 3.0 или USB 3.1. Он рассчитан на более быструю передачу данных — в некоторых случаях до десяти раз быстрее, чем USB 2.0.

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Такой порт лучше использовать для внешних жестких дисков, флеш-накопителей и других устройств, для которых важна скорость. Он также может обеспечивать умеренную мощность зарядки.

Бирюзовый USB-порт

Бирюзовый цвет может обозначать USB 3.1 Gen 2 или более новый стандарт. Такие порты сочетают высокую скорость передачи данных с повышенной мощностью питания.

Поэтому они подходят для устройств, которым одновременно требуется быстрый обмен файлами и более эффективная зарядка.

Красный или желтый USB-порт

Красные и желтые USB-порты часто используются для постоянного питания или зарядки с повышенной мощностью.

Они могут заряжать смартфоны, планшеты и другие устройства даже тогда, когда компьютер находится в режиме сна или выключен.

Белый USB-порт

Белая вставка обычно встречается в старых разъемах USB 1.1 или еще более ранних версиях. Для передачи больших файлов они очень медленные, однако могут использоваться с базовыми периферийными устройствами.

В то же время цвета USB не стандартизированы абсолютно одинаково для всех производителей. Поэтому для точной проверки возможностей конкретного порта лучше обратиться к характеристикам устройства или его документации.

Что ещё может подсказать о возможностях USB

Помимо цвета, на разъемах USB-A могут быть дополнительные обозначения. Надпись "SS" или "SuperSpeed" указывает на поддержку быстрой передачи данных, а обозначение вроде "SS10" может означать скорость до 10 Гбит/с.

Порты для зарядки также могут обозначаться значком молнии или батареи. Таким образом, цвет можно использовать в качестве первой подсказки, но дополнительные символы и характеристики производителя помогут точнее определить возможности разъема.

Ранее Новини.LIVE писали, что внешнее сходство кабелей USB-C не гарантирует одинаковых характеристик. Одни модели способны передавать данные быстрее или поддерживать более высокую мощность зарядки, тогда как другие обладают значительно более скромными возможностями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что цвет USB-порта иногда может намекать на его характеристики, в частности скорость работы или возможности зарядки. В то же время фиолетовая маркировка не имеет столь однозначного значения, как может показаться, из-за чего легко запутаться.

цвет зарядный кабель USB-кабель USB-порт
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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