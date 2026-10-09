Астрономи знайшли нового кандидата на дев'яту планету Сонячної системи

Візуалізація планет Сонячної системи. Фото: Pexels

Дослідники з Тайваню виявили слабкий інфрачервоний об'єкт, рух якого відповідає очікуванням для дуже далекої планети за орбітою Нептуна. Це ще не підтвердження існування Планети Дев'ять, але вчені отримали конкретну ціль для подальших спостережень.

Про нового кандидата на роль гіпотетичної дев'ятої планети Сонячної системи пише редакція Новини.LIVE з посиланням на WION.

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Як знайшли можливу Планету Дев'ять

Команда з Національного університету Цінхуа на Тайвані порівняла дані двох інфрачервоних оглядів неба, між якими минуло понад два десятиліття.

Дослідники використали спостереження супутника IRAS за 1983 рік та японського апарата AKARI, який проводив огляд у 2006-2007 роках. Такий часовий проміжок дозволив шукати дуже далекі об'єкти, які за 23 роки мали лише трохи змінити своє положення на небі.

Учені шукали тіло на відстані приблизно 500-700 астрономічних одиниць від Сонця та з масою близько 7-17 земних. Для відбору враховували яскравість, розташування та характеристики інфрачервоного випромінювання.

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Спочатку команда знайшла 22 можливі збіги між двома оглядами. Після додаткової перевірки залишилося 13, а згодом — лише один найперспективніший кандидат.

Між спостереженнями IRAS та AKARI цей об'єкт змістився на 47,46 кутової хвилини.

Чому відкриття ще не підтвердили

Планета Дев'ять залишається гіпотетичним об'єктом. Однією з причин її пошуків є незвичайне розташування орбіт кількох тіл у зовнішній частині Сонячної системи, яке може пояснюватися гравітаційним впливом великої далекої планети.

Передбачувана Планета Дев'ять мала б перебувати далеко за Нептуном, де сонячного світла дуже мало. Через це побачити її у видимому діапазоні надзвичайно складно, тому астрономи шукають можливе теплове випромінювання в інфрачервоному спектрі.

Знайдений об'єкт поки не можна оголосити Планетою Дев'ять, оскільки необхідно визначити його орбіту та перевірити, чи здатна вона пояснити незвичайний рух тіл на околицях Сонячної системи.

Автор дослідження Террі Лонг Фан вважає, що наступним кроком мають стати спостереження за допомогою камери Dark Energy Camera на 4-метровому телескопі Blanco в Чилі. Вони повинні показати, чи рухається кандидат саме тією орбітою, яку очікують від Планети Дев'ять.

Раніше Новини.LIVE писали, що від гігантської екзопланети Бета Живописця b, розташованої більш ніж за 63 світлові роки від Землі, вдалося зафіксувати радіосигнал. Його пов'язують із дуже сильним магнітним полем планети, а сам метод у майбутньому може допомогти досліджувати інші далекі світи.

Також Новини.LIVE розповідали, що астрономи вперше спостерігали систему, де червоний карлик поступово перетягує на себе речовину з сусіднього коричневого карлика. В іншій системі вчені водночас виявили можливі сліди того, що білий карлик випаровує атмосферу планети, яка могла сформуватися вже після завершення життя своєї зорі.