NASA дослідить кратер на Місяці, під яким може ховатися укриття від радіації

Місяць. Фото: NASA

NASA відібрало проєкт GIMLI для дослідження кратера Marius Hills Pit, під яким може ховатися велика лавова трубка. Якщо підземну порожнину підтвердять, у майбутньому вона потенційно може стати природним укриттям для астронавтів від радіації та різких перепадів температур на поверхні Місяця.

Про підготовку дослідження можливих підземних просторів на Місяці пише редакція Новини.LIVE з посиланням на EurekAlert.

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Що шукатимуть під Marius Hills Pit

Проєкт Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation, або GIMLI, очолює Planetary Science Institute. Робота проходитиме в межах програми NASA PRISM, яка доставляє наукові прилади на поверхню Місяця за допомогою апаратів програми Commercial Lunar Payload Services.

Головною ціллю стане Marius Hills Pit — велика западина в одному з найбільш вулканічно різноманітних районів Місяця. Спостереження з орбіти вже вказували, що під поверхнею супутника можуть існувати печери та лавові трубки, сформовані під час давньої вулканічної активності.

Щоб перевірити це безпосередньо, команда використає георадар, сейсмічні датчики та гравіметр. Камери також зніматимуть поверхню та стінки кратера.

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Разом ці інструменти мають показати, чи відходить від Marius Hills Pit підземна порожнина, а якщо вона існує — допомогти оцінити її розміри.

До проєкту залучена Honeybee Robotics, яка виготовить значну частину обладнання, зокрема компоненти активної сейсмічної системи, гравіметр та камери. Компанія також допоможе інтегрувати прилади на посадковий апарат і ровер.

Навіщо вченим місячні лавові трубки

Навіть якщо GIMLI не знайде печеру, отримані дані можуть допомогти пояснити походження самого Marius Hills Pit та краще зрозуміти геологічну й вулканічну історію цієї частини Місяця.

Дослідників також цікавлять шари реголіту та лавових потоків, які видно у стінках кратера. Їхнє вивчення може показати, як саме лава переміщувалася поверхнею Місяця та чи були між окремими виверженнями тривалі перерви.

Підтвердження великої лавової трубки дало б ученим можливість порівнювати місячні вулканічні структури з подібними утвореннями на Землі та детальніше відновлювати історію вулканізму супутника.

Такі підземні простори цікаві й з практичного погляду. Вони можуть бути захищенішими від умов на поверхні, де астронавтам доводиться стикатися з радіацією та сильними температурними коливаннями.

Раніше Новини.LIVE писали, що NASA отримала найдетальніші наразі знімки ділянки Місяця, куди впала частина ракети SpaceX. Завдяки новим фотографіям науковці змогли точніше оцінити параметри утвореного кратера та роздивитися матеріал, викинутий під час зіткнення.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA відкрила повний фотоархів місії Artemis II, у межах якої астронавти облетіли Місяць на кораблі Orion. До колекції увійшли 12 217 знімків Землі, Місяця та глибокого космосу, значну частину яких раніше не публікували повністю.