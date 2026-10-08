NASA исследует кратер на Луне, под которым может скрываться укрытие от радиации

Луна. Фото: NASA

NASA отобрало проект GIMLI для исследования кратера Marius Hills Pit, под которым может скрываться большая лавовая трубка. Если наличие подземной полости подтвердится, в будущем она потенциально может стать естественным укрытием для астронавтов от радиации и резких перепадов температур на поверхности Луны.

О подготовке исследования возможных подземных пространств на Луне пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на EurekAlert.

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Что будут искать под Marius Hills Pit

Проект Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation, или GIMLI, возглавляет Planetary Science Institute. Работа будет проходить в рамках программы NASA PRISM, которая доставляет научные приборы на поверхность Луны с помощью аппаратов программы Commercial Lunar Payload Services.

Главной целью станет Marius Hills Pit — большая впадина в одном из наиболее вулканически разнообразных районов Луны. Наблюдения с орбиты уже показали, что под поверхностью спутника могут существовать пещеры и лавовые трубки, сформированные в ходе древней вулканической активности.

Чтобы проверить это непосредственно, команда воспользуется георадаром, сейсмическими датчиками и гравиметром. Камеры также будут снимать поверхность и стенки кратера.

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В совокупности эти инструменты должны показать, отходит ли от Marius Hills Pit подземная полость, а если она существует — помочь оценить её размеры.

К проекту привлечена компания Honeybee Robotics, которая изготовит значительную часть оборудования, в частности компоненты активной сейсмической системы, гравиметр и камеры. Компания также поможет интегрировать приборы на посадочный аппарат и ровер.

Зачем учёным лунные лавовые трубки

Даже если GIMLI не найдет пещеру, полученные данные могут помочь объяснить происхождение самого Marius Hills Pit и лучше понять геологическую и вулканическую историю этой части Луны.

Исследователей также интересуют слои реголита и лавовых потоков, которые видны на стенках кратера. Их изучение может показать, как именно лава перемещалась по поверхности Луны и были ли между отдельными извержениями длительные перерывы.

Подтверждение наличия большой лавовой трубки дало бы учёным возможность сравнивать лунные вулканические структуры с подобными образованиями на Земле и более подробно восстанавливать историю вулканизма спутника.

Такие подземные пространства интересны и с практической точки зрения. Они могут быть более защищенными от условий на поверхности, где астронавтам приходится сталкиваться с радиацией и сильными температурными колебаниями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что NASA получила самые подробные на данный момент снимки участка Луны, куда упала часть ракеты SpaceX. Благодаря новым фотографиям ученые смогли точнее оценить параметры образовавшегося кратера и рассмотреть материал, выброшенный во время столкновения.

Также Новини.LIVE сообщали, что NASA открыла полный фотоархив миссии Artemis II, в рамках которой астронавты облетели Луну на корабле Orion. В коллекцию вошли 12 217 снимков Земли, Луны и глубокого космоса, значительная часть которых ранее не публиковалась в полном объеме.