Астрономи отримали сигнал з далекого космосу: він може допомогти знайти позаземне життя

Зображення космосу з телескопа Hubble. Фото: NASA

Астрономи виявили радіовипромінювання від Бети Живописця b — гігантської екзопланети на відстані понад 63 світлові роки від Землі. Дослідники пов'язують сигнал із надзвичайно потужним магнітним полем, а саме відкриття може дати новий інструмент для вивчення далеких світів.

Про незвичайний радіосигнал від екзопланети пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Що вдалося зафіксувати біля Бети Живописця b

Радіовипромінювання помітили за допомогою MeerKAT — системи з 64 антен у Південній Африці. Перші сигнали команда побачила у 2025 році та на початку 2026-го, а наступні спостереження у травні допомогли точніше встановити їхнє походження.

За словами одного з авторів роботи Кевіна Ортіса Себальоса, дослідникам вдалося розділити положення зорі та планети й визначити, що випромінювання надходить саме від Бети Живописця b.

Планета майже вдвічі більша за Юпітер і приблизно у 12 разів масивніша. Вчені вважають, що зафіксовані радіохвилі можуть бути пов'язані з полярним сяйвом, яке виникає під дією магнітного поля.

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Якщо таке пояснення підтвердиться, йтиметься про перше пряме виявлення магнітного поля екзопланети.

За оцінками дослідників, його сила має становити щонайменше 1250 гаусів. Для порівняння, у Землі цей показник становить близько 0,5 гауса, а в Юпітера — до 14 гаусів.

Чому поле Бети Живописця b настільки сильне, поки незрозуміло. Одне з пояснень пов'язане з віком планети — їй близько 25 млн років, тому вона гарячіша та може мати більше енергії для роботи внутрішнього "динамо".

Інша гіпотеза допускає вплив супутника, який міг би постачати заряджені частинки й підсилювати полярні сяйва. Водночас переконливих доказів існування такого супутника поки немає.

Чому цей сигнал важливий для пошуків життя

Магнітні поля цікавлять астрономів не лише як характеристика самих планет. Вони можуть допомагати оцінювати умови, за яких атмосфера здатна зберігатися під дією випромінювання зорі.

На Землі магнітне поле захищає атмосферу від сонячного випромінювання, тому дослідники розглядають магнітосфери як один із важливих чинників під час оцінки потенційної придатності інших світів для життя.

Радіосигнали також дають змогу непрямо досліджувати внутрішню будову далеких планет, адже магнітне поле зазвичай пов'язане з процесами в їхніх надрах.

Надалі астрономи хочуть шукати подібні сигнали й від менших кам'янистих планет. Однак їхні магнітні поля значно слабші, а земна атмосфера блокує відповідне радіовипромінювання, тому для таких спостережень можуть знадобитися телескопи в космосі або на зворотному боці Місяця.

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