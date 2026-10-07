Астрономы получили сигнал из далёкого космоса: он может помочь обнаружить внеземную жизнь

Снимок космоса, сделанный телескопом Hubble. Фото: NASA

Астрономы обнаружили радиоизлучение от Бета Живописца b — гигантской экзопланеты, расположенной на расстоянии более 63 световых лет от Земли. Исследователи связывают сигнал с чрезвычайно мощным магнитным полем, а само открытие может стать новым инструментом для изучения далёких миров.

О необычном радиосигнале от экзопланеты пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Что удалось зафиксировать у Бета Живописца b

Радиоизлучение обнаружили с помощью MeerKAT — системы из 64 антенн в Южной Африке. Первые сигналы команда зафиксировала в 2025 году и в начале 2026-го, а последующие наблюдения в мае помогли точнее установить их происхождение.

По словам одного из авторов работы Кевина Ортиса Себальоса, исследователям удалось разделить положения звезды и планеты и определить, что излучение исходит именно от Бета Живописца b.

Планета почти вдвое больше Юпитера и примерно в 12 раз массивнее. Учёные полагают, что зафиксированные радиоволны могут быть связаны с полярным сиянием, возникающим под действием магнитного поля.

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Если такое объяснение подтвердится, речь пойдет о первом прямом обнаружении магнитного поля экзопланеты.

По оценкам исследователей, его сила должна составлять не менее 1250 гаусов. Для сравнения: у Земли этот показатель составляет около 0,5 гауса, а у Юпитера — до 14 гаусов.

Почему поле Бета Живописца b настолько сильное, пока неясно. Одно из объяснений связано с возрастом планеты — ей около 25 млн лет, поэтому она более горячая и может обладать большим запасом энергии для работы внутреннего "динамо".

Другая гипотеза предполагает влияние спутника, который мог бы поставлять заряженные частицы и усиливать полярные сияния. В то же время убедительных доказательств существования такого спутника пока нет.

Почему этот сигнал важен для поиска жизни

Магнитные поля интересуют астрономов не только как характеристика самих планет. Они могут помогать оценивать условия, при которых атмосфера способна сохраняться под действием излучения звезды.

На Земле магнитное поле защищает атмосферу от солнечного излучения, поэтому исследователи рассматривают магнитосферы как один из важных факторов при оценке потенциальной пригодности других миров для жизни.

Радиосигналы также позволяют косвенно исследовать внутреннее строение далёких планет, ведь магнитное поле обычно связано с процессами в их недрах.

В дальнейшем астрономы хотят искать подобные сигналы и от более мелких каменистых планет. Однако их магнитные поля значительно слабее, а земная атмосфера блокирует соответствующее радиоизлучение, поэтому для таких наблюдений могут понадобиться телескопы в космосе или на обратной стороне Луны.

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