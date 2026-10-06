Астрономы впервые наблюдали, как звезда отбирает вещество у коричневого карлика

Художественное изображение системы HS 0209+0832. Фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Астрономы впервые обнаружили систему, в которой красный карлик не поглотил соседний коричневый карлик сразу, а постепенно отбирает у него вещество. Параллельно в другой системе ученые обнаружили признаки того, что белый карлик испаряет атмосферу вероятной планеты, которая могла сформироваться уже после смерти своей звезды.

О том, как звёзды могут постепенно уничтожать близких компаньонов и что это говорит об эволюции планетных систем, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на nauka.ua.

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Коричневый карлик отдает вещество звезде каждые 87 минут

Первая система получила название ZTF J0440+2325. В ней красный карлик находится настолько близко к коричневому карлику, что начал постепенно перетягивать вещество с его поверхности.

Коричневый карлик совершает полный оборот вокруг общего центра масс всего за 87 минут. Теоретически подобный сценарий медленного переноса вещества предсказывали давно, однако наблюдать его непосредственно удалось впервые.

Систему обнаружили во время поиска объектов с очень быстрыми изменениями яркости. После этого астрономы провели дополнительные наблюдения с помощью наземных телескопов и получили спектры, по которым удалось определить природу обоих объектов.

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Обычно планеты, коричневые карлики и другие маломассивные тела могут миллиарды лет оставаться на своих орбитах. Если же расстояние до звезды становится слишком малым, компаньон может быть быстро поглощён или, как в случае с ZTF J0440+2325, начать постепенно терять материал.

Белый карлик может испарять планету второго поколения

Другое исследование касается горячего белого карлика HS 0209+0832. В его атмосфере обнаружили необычно много тяжёлых элементов, среди которых цинк, медь и ниобий, тогда как железа и кремния оказалось очень мало.

Особенно выделяется ниобий: его доля по отношению к другим элементам более чем в тысячу раз превышает солнечную. Такой химический состав не похож на материал ни одного известного объекта Солнечной системы.

Сравнив наблюдения космических и наземных телескопов с различными типами планетарного вещества, исследователи пришли к выводу, что белый карлик, скорее всего, получает материал от близлежащей газовой планеты.

Сильное излучение звезды нагревает её и постепенно срывает атмосферу, часть которой затем попадает на белый карлик. Данные телескопа TESS также показали периодические изменения яркости, которые могут быть связаны с нагретой стороной планеты или облаком газа вокруг неё.

Наиболее интересным остается возможное происхождение этого небесного тела. Химический состав вещества позволяет предположить, что это может быть планета второго поколения — то есть она сформировалась уже после того, как предыдущая звезда завершила основной этап эволюции и превратилась в белый карлик.

Сам белый карлик существует около 5 млн лет, поэтому вероятная планета должна была сформироваться за этот относительно короткий промежуток времени. Ранее планеты такого типа у белых карликов не обнаруживали.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что астрономы зафиксировали радиоизлучение, источник которого удалось связать с экзопланетой за пределами Солнечной системы. Исследователи предполагают, что сигнал может возникать из-за полярных сияний, связанных с чрезвычайно сильным магнитным полем планеты.

Также Новини.LIVE сообщали, что Каллисто долгое время считали самым спокойным из четырёх галилеевых спутников Юпитера, а его покрытую кратерами поверхность — практически неизменной. Однако новые наблюдения телескопа James Webb указали на более сложные процессы, происходящие на спутнике.