На Марсе Perseverance отправился в район с самыми древними породами за всю миссию

Марсианский ровер NASA Perseverance. Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсоход NASA Perseverance добрался до района Lac de Charmes к западу от кратера Езеро, который команда миссии называет своим "Диким Западом". Здесь аппарат изучает долины, хребты и одни из самых древних пород, которые ему встречались за более чем пять лет работы на Марсе.

О том, почему этот регион может помочь заглянуть в раннюю историю Красной планеты, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space.com.

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Что Perseverance обнаружил в Lac de Charmes

Исследовать Lac de Charmes марсоход начал в этом году. Район расположен к западу от края кратера Езеро, где Perseverance совершил посадку, и заметно отличается от территорий, которые аппарат изучал ранее.

По пути сюда марсоход проходил через несколько интересных участков и собирал данные, по которым ученые пытаются восстановить историю формирования и последующих изменений этого региона.

Особое внимание команда уделяет местным магматическим породам. По результатам наблюдений Perseverance, они могли образоваться после остывания лавы или магмы, хотя не исключается и происхождение в результате мощного удара.

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Эти породы настолько древние, что сформировались ещё в то время, когда молодой Марс подвергался многочисленным ударам астероидов. Это произошло задолго до появления осадочных пород внутри кратера Езеро, которые формировались в реках и озёрах.

По словам исследователя из Университета Пердью Атанасиоса Клидараса, такие образцы могут рассказать гораздо больше о древнейшем периоде истории Марса, а также о том, как каменистые планеты менялись на ранних этапах существования Солнечной системы.

Для исследований нового района команда Perseverance также нашла новое применение оборудованию, которое изначально предназначалось для связи с марсианским вертолётом Ingenuity.

Речь идет о перепрофилированном процессоре, который теперь помогает марсоходу во время работы в Lac de Charmes.

Именно этот "дикий" и малоизученный район стал для команды следующим этапом миссии, где главной целью является изучение очень древних марсианских пород и поиск подсказок о раннем прошлом планеты.

Ранее Новини.LIVE писали, что марсоход NASA Perseverance обнаружил в породах кратера Езеро сложные органические молекулы. Особое внимание к этому участку привлекает тот факт, что миллиарды лет назад там могли существовать озеро и речная дельта.

Также Новини.LIVE сообщали, что микроскопический гриб Aspergillus calidoustus способен выдерживать условия, близкие к марсианским. Его устойчивость к радиации, холоду, низкому давлению и стерилизации может заставить пересмотреть подходы к подготовке космических аппаратов.