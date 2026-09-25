Perseverance обнаружил на Марсе следы нескольких водных эпизодов в кратере Езеро

Поверхность Марса. Фото: NASA

Марс в далеком прошлом мог пережить сразу несколько различных водных эпизодов — от существования озера до движения подземных и горячих вод. На это указал анализ пород на краю кратера Езеро, проведенный марсоходом Perseverance.

О том, что ученые узнали о древней воде на Марсе, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на IFLScience.

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Что Perseverance обнаружил в кратере Езеро

Perseverance исследовал так называемую Margin Unit — участок вблизи древней береговой линии озера в кратере Езеро. Изначально учёные ожидали найти там осадочные породы, однако оказалось, что эта зона состоит преимущественно из магматических пород.

Основным минералом в них является оливин, который хорошо сохраняет следы взаимодействия с водой. Анализ показал, что породы подвергались такому воздействию не один раз. Верхняя часть обнажения пород не имеет признаков изменений под действием воды и напоминает материал, образовавшийся из магмы, поднимавшейся из недр планеты.

Ниже исследователи обнаружили следы подземных вод, богатых углекислым газом. Они оставили в оливине прожилки карбонатных минералов.

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Еще ниже породы претерпели иной тип изменений. Там обнаружили минералы, связанные с длительным пребыванием в воде древнего озера. Часть пород также содержит кремнезем, которого оказалось больше ниже прежней линии воды.

В восточной части Margin Unit учёные обнаружили другой тип минеральных прожилок — с сульфатом кальция и флюоритом. Такие минералы характерны для горячей воды, проходящей через вулканические породы.

Для анализа Perseverance использовал инструмент SuperCam, который с помощью лазера испаряет небольшую часть породы, после чего камера исследует образовавшуюся плазму и определяет её химический состав. Еще в 2023 году марсоход произвел 185 таких лазерных выстрелов по этому выходу пород.

Исследователи пришли к выводу, что этот участок стал своеобразным перекрестком различных водных систем. В то же время определить точное время каждого из выявленных водных эпизодов пока не удалось.

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