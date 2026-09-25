Perseverance знайшов на Марсі сліди кількох водних епізодів у кратері Єзеро

Поверхня Марсу. Фото: NASA

Марс у далекому минулому міг пережити одразу кілька різних водних епізодів — від існування озера до руху підземних і гарячих вод. На це вказав аналіз порід на краю кратера Єзеро, проведений марсоходом Perseverance.

Про те, що вчені дізналися про давню воду на Марсі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на IFLScience.

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Що Perseverance знайшов у кратері Єзеро

Perseverance досліджував так звану Margin Unit — ділянку поблизу давньої берегової лінії озера в кратері Єзеро. Спочатку вчені очікували знайти там осадові породи, однак виявилося, що ця зона складається переважно з магматичних порід.

Основним мінералом у них є олівін, який добре зберігає сліди взаємодії з водою. Аналіз показав, що породи зазнавали такого впливу не один раз. Верхня частина виходу порід не має ознак змін під дією води та нагадує матеріал, який утворився з магми, що підіймалася з надр планети.

Нижче дослідники виявили сліди підземних вод, багатих на вуглекислий газ. Вони залишили в олівіні прожилки карбонатних мінералів.

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Ще нижче породи зазнали іншого типу змін. Там знайшли мінерали, пов'язані з тривалим перебуванням у воді давнього озера. Частина порід також містить кремнезем, якого виявилося більше нижче колишньої лінії води.

У східній частині Margin Unit вчені знайшли інший тип мінеральних прожилок — із сульфатом кальцію та флюоритом. Такі мінерали характерні для гарячої води, що проходить крізь вулканічні породи.

Для аналізу Perseverance використовував інструмент SuperCam, який лазером випаровує невелику частину породи, після чого камера досліджує утворену плазму та визначає її хімічний склад. Ще у 2023 році марсохід зробив 185 таких лазерних пострілів по цьому виходу порід.

Дослідники дійшли висновку, що ця ділянка стала своєрідним перехрестям різних водних систем. Водночас визначити точний час кожного з виявлених водних епізодів поки не вдалося.

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