На Марсі Perseverance вирушив у район із найдавнішими породами за всю місію

Марсіанський ровер NASA Perseverance. Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсохід NASA Perseverance дістався району Lac de Charmes на захід від кратера Єзеро, який команда місії називає своїм "Диким Заходом". Тут апарат вивчає долини, хребти та одні з найдавніших порід, які траплялися йому за понад п'ять років роботи на Марсі.

Про те, чому цей регіон може допомогти зазирнути в ранню історію Червоної планети, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space.com.

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Що Perseverance знайшов у Lac de Charmes

Досліджувати Lac de Charmes марсохід почав цього року. Район розташований на захід від краю кратера Єзеро, де Perseverance здійснив посадку, і помітно відрізняється від територій, які апарат вивчав раніше.

Дорогою сюди марсохід проходив через кілька цікавих ділянок і збирав дані, за якими вчені намагаються відновити історію формування та подальших змін цього регіону.

Особливу увагу команда приділяє місцевим магматичним породам. За результатами спостережень Perseverance, вони могли утворитися після охолодження лави або магми, хоча не виключається й походження внаслідок потужного удару.

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Ці породи настільки давні, що сформувалися ще тоді, коли молодий Марс зазнавав численних ударів астероїдів. Це сталося задовго до появи осадових порід усередині кратера Єзеро, які формувалися в річках і озерах.

За словами дослідника Університету Пердью Атанасіоса Клідараса, такі зразки можуть розповісти значно більше про найдавніший період історії Марса, а також про те, як кам'янисті планети змінювалися на ранніх етапах існування Сонячної системи.

Для досліджень нового району команда Perseverance також знайшла нове застосування обладнанню, яке спочатку призначалося для зв'язку з марсіанським гелікоптером Ingenuity.

Йдеться про перепрофільований процесор, який тепер допомагає марсоходу під час роботи в Lac de Charmes.

Саме цей "дикий" і малодосліджений район став для команди наступним етапом місії, де головною ціллю є вивчення дуже давніх марсіанських порід і пошук підказок про раннє минуле планети.

Раніше Новини.LIVE писали, що марсохід NASA Perseverance знайшов у породах кратера Єзеро складні органічні молекули. Особливу увагу до цієї ділянки привертає те, що мільярди років тому там могли існувати озеро та річкова дельта.

Також Новини.LIVE розповідали, що мікроскопічний гриб Aspergillus calidoustus здатен переживати умови, близькі до марсіанських. Його стійкість до радіації, холоду, низького тиску та стерилізації може змусити переглянути підходи до підготовки космічних апаратів.