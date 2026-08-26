Самый спокойный спутник Юпитера поставил ученых перед загадкой: новое исследование

Спутник Каллисто. Фото: Pexels

Каллисто считается самым спокойным из четырёх галилеевых спутников Юпитера, а его покрытая кратерами поверхность словно застыла во времени. Новые данные телескопа James Webb показали, что на спутнике происходят более сложные процессы, чем считалось ранее.

О том, что телескоп обнаружил на поверхности Каллисто и какие загадки остаются перед учеными, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Phys.org.

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James Webb подробно показал распределение водяного льда

Международная команда астрономов под руководством Марии Камарки из Caltech использовала инструмент NIRSpec телескопа James Webb для исследования нескольких участков Каллисто. Наблюдения охватили заднее полушарие спутника, гигантский ударный бассейн Асгард и область Вальгаллы — крупнейшую многокольцевую ударную структуру в Солнечной системе.

NIRSpec зафиксировал спектральную линию на длине волны 3,1 мкм, указывающую на наличие кристаллов водяного льда, и позволил детально нанести их на карту поверхности.

На переднем полушарии концентрация льда связана с рельефом. Яркие бассейны Вальгалла и Асгард, а также более молодые кратеры Лофн и Геймдалл демонстрируют повышенное содержание водяного льда там, где древние удары обнажили более свежий и светлый материал.

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На заднем полушарии распределение водяного льда выглядит иначе. Его спектральный сигнал слабее всего вблизи экваториального центра и усиливается в более высоких широтах, образуя своеобразный узор "мишени".

Скорее всего, такая картина связана с плазмой из магнитосферы Юпитера. Заряженные частицы бомбардируют поверхность Каллисто и изменяют структуру льда.

На поверхности обнаружили замерзший углекислый газ

Еще одной заметной особенностью стал спектральный сигнал на 4,25 мкм, характерный для замерзшего CO2. Исследователи отмечают, что углекислый газ не должен оставаться стабильным на поверхности Каллисто без механизма, который удерживает или постоянно пополняет его запасы.

На заднем полушарии твёрдый CO2 концентрируется ближе к центру диска — в отличие от водяного льда. Такая антикорреляция подтверждает предположение, что излучение частиц может преобразовывать водяной лёд и богатые углеродом зерна в CO2.

На переднем полушарии самый сильный сигнал углекислого газа обнаружили возле относительно молодых кратеров Лофн и Геймдалл. Авторы считают, что эти скопления, скорее всего, связаны с самими ударами и могут представлять собой крупнейший из известных резервуаров CO2 на Каллисто, образованный не под действием радиации.

Телескоп также зафиксировал чрезвычайно разреженную и неоднородную атмосферу, состоящую преимущественно из CO2.

Наибольшую концентрацию углекислого газа в атмосфере обнаружили вблизи бассейна Валгалла. При этом эта область не совпадает ни с крупнейшими запасами твёрдого CO2, ни с самыми тёплыми участками поверхности.

Подобная картина наблюдается и на других ледяных спутниках, в частности на Ганимеде, и указывает на сложные процессы, связанные с водой и углекислым газом.

На Каллисто также обнаружили признаки соединений углерода и азота

В данных JWST появилась ещё одна выраженная спектральная особенность на 4,57 мкм.

Согласно текущей версии, её могут создавать соединения, содержащие углерод и азот. На Каллисто этот сигнал значительно сильнее, чем на других галилеевых спутниках.

Одна из гипотез заключается в том, что нерегулярные спутники Юпитера доставляют пыль на северное полушарие Каллисто. Там богатые азотом минералы могут вступать в реакцию с местным углеродным материалом и образовывать органические соединения.

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