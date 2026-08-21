Астрономы обнаружили звезду, движущуюся со скоростью 8,5% от скорости света

Звёзды в центре Галактики, вращающиеся вокруг центральной массивной чёрной дыры Sgr A*. Фото: MPE

Астрономы обнаружили вблизи центра Млечного Пути звезду S301, которая при сближении со сверхмассивной чёрной дырой разгоняется до скорости свыше 25 000 км/с. Её чрезвычайно близкая орбита может помочь исследователям проверить предсказания общей теории относительности в экстремальных условиях.

О том, почему звезда S301 заинтересовала астрономов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ScienceAlert.

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S301 движется со скоростью более 25 000 км/с

Звезда S301 вращается вокруг сверхмассивной чёрной дыры Sagittarius A*, которая расположена в центре Млечного Пути и имеет массу примерно в 4,3 млн раз большую, чем солнечная. Полный оборот S301 занимает 8,7 года. Во время ближайшего прохождения мимо черной дыры она разгоняется до более чем 25 000 км/с, что составляет примерно 8,5% скорости света.

В этот момент расстояние между ней и Sagittarius A* примерно соответствует расстоянию между Сатурном и Солнцем.

Ранее одним из главных объектов для исследования Sagittarius A* была звезда S2 с 16-летней орбитой.

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В 2018 году она прошла на расстоянии 17 световых часов от центра Галактики, что позволило астрономам измерить гравитационное красное смещение и прецессию Шварцшильда.

S301 приближается к чёрной дыре примерно в десять раз ближе, чем S2, и погружается значительно глубже в её гравитационное поле.

Орбита S301 может показать, как вращается черная дыра

Во время максимального сближения S301 проходит через область, где вращение чёрной дыры влияет на само пространство-время. Этот эффект называют перетягиванием системы отсчёта или эффектом Ленце-Тирринга. Он должен очень незначительно изменять орбиту звезды.

Сравнивая расчетную траекторию S301 без учета этого эффекта с реальной орбитой, ученые надеются определить скорость вращения Sagittarius A*.

Массу чёрной дыры команда уже измерила с точностью менее одного процента, поэтому определение её вращения станет следующим этапом исследований.

В будущем S301 может помочь проверить так называемую теорему "об отсутствии волос" в черных дырах.

Она предполагает, что для практически незаряженной черной дыры после определения ее массы и вращения все остальные характеристики гравитационного поля должны вытекать именно из этих параметров.

Одного измерения вращения для проверки недостаточно. В ходе длительных наблюдений орбита S301 может также помочь определить квадрупольный момент Стрельца A*.

Общая теория относительности точно предсказывает, каким должен быть этот показатель для черной дыры с известными массой и вращением. Сравнение прогноза с наблюдениями станет еще одним тестом теории.

Ранее Новини.LIVE писали, что на расстоянии 63 световых лет от Земли находится планета с насыщенным синим цветом в видимом спектре. Несмотря на внешнее сходство с нашей планетой, условия на ней существенно отличаются от земных.

Также Новини.LIVE сообщали, что астрономы впервые обнаружили в гравитационных волнах возможный сигнал из окрестностей горизонта событий черной дыры. Его удалось выделить после анализа слияния двух черных дыр и удаления из данных уже известных типов колебаний.