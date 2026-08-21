Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Астрономи виявили найшвидшу з усіх зірок, які коли-небудь спостерігалися

Астрономи виявили найшвидшу з усіх зірок, які коли-небудь спостерігалися

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 11:41
Астрономи виявили зірку, що рухається зі швидкістю 8,5% від швидкості світла
Зірки в центрі Галактики, що обертаються навколо центральної масивної чорної діри Sgr A*. Фото: MPE

Астрономи виявили біля центру Чумацького Шляху зірку S301, яка під час зближення з надмасивною чорною дірою розганяється до понад 25 000 км/с. Її надзвичайно близька орбіта може допомогти дослідникам перевірити передбачення загальної теорії відносності в екстремальних умовах.

Про те, чому зірка S301 зацікавила астрономів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ScienceAlert.

Реклама

S301 рухається зі швидкістю понад 25 000 км/с

Зірка S301 обертається навколо надмасивної чорної діри Sagittarius A*, яка розташована в центрі Чумацького Шляху та має масу приблизно у 4,3 млн разів більшу за сонячну. Повний оберт S301 займає 8,7 року. Під час найближчого проходження біля чорної діри вона розганяється до понад 25 000 км/с, що становить приблизно 8,5% швидкості світла.

У цей момент відстань між нею та Sagittarius A* приблизно відповідає відстані між Сатурном і Сонцем.

Раніше одним із головних об'єктів для дослідження Sagittarius A* була зірка S2 з 16-річною орбітою.

Читайте також:

У 2018 році вона пройшла на відстані 17 світлових годин від центру Галактики, що дозволило астрономам виміряти гравітаційне червоне зміщення та прецесію Шварцшильда.

S301 наближається до чорної діри приблизно у десять разів ближче за S2 та заходить значно глибше в її гравітаційне поле.

Орбіта S301 може показати, як обертається чорна діра

Під час максимального зближення S301 проходить через область, де обертання чорної діри впливає на сам простір-час. Цей ефект називають перетягуванням системи відліку або ефектом Лензе-Тіррінга. Він має дуже незначно змінювати орбіту зірки.

Порівнюючи розрахункову траєкторію S301 без цього ефекту з реальною орбітою, вчені сподіваються визначити швидкість обертання Sagittarius A*.

Масу чорної діри команда вже виміряла з точністю менш як один відсоток, тому визначення її обертання стане наступним етапом досліджень.

У майбутньому S301 може допомогти перевірити так звану теорему "про відсутність волосся" у чорних дір.

Вона передбачає, що для практично незарядженої чорної діри після визначення її маси та обертання всі інші характеристики гравітаційного поля мають випливати саме з цих параметрів.

Одного вимірювання обертання для перевірки недостатньо. За тривалих спостережень орбіта S301 може також допомогти визначити квадрупольний момент Sagittarius A*.

Загальна теорія відносності точно передбачає, яким цей показник має бути для чорної діри з відомими масою та обертанням. Порівняння прогнозу зі спостереженнями стане ще одним тестом теорії.

Раніше Новини.LIVE писали, що на відстані 63 світлових років від Землі є планета з насиченим синім кольором у видимому спектрі. Попри зовнішню схожість із нашою планетою, умови на ній суттєво відрізняються від земних.

Також Новини.LIVE розповідали, що астрономи вперше виявили у гравітаційних хвилях можливий сигнал з околиць горизонту подій чорної діри. Його вдалося виокремити після аналізу злиття двох чорних дір і видалення з даних уже відомих типів коливань.

чорна діра Чумацький Шлях дослідження астрономів вивчення космосу
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації