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Главная Техно На Землю поступил сигнал с другой планеты: что говорят астрономы

На Землю поступил сигнал с другой планеты: что говорят астрономы

Ua ru
23 сентября 2026 14:24
Учёные получили сигнал на Землю с другой планеты: результаты исследования
Большая антенна на фоне звёздного неба. Фото: Unsplash

Астрономы заявили об обнаружении радиосигнала, который удалось связать непосредственно с экзопланетой за пределами Солнечной системы. По оценке исследователей, излучение может быть связано с полярным сиянием и очень сильным магнитным полем планеты.

О том, что известно о радиосигнале от экзопланеты и откуда он мог возникнуть, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Science Alert.

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Что ученые узнали о радиосигнале от Бета Пикторис b

Исследовательская группа из Гарвардского университета и Университета Орегона сообщила о радиосигнале, источником которого считается экзопланета Бета Пикторис b. Ранее радиосигналы уже обнаруживались в планетных системах, однако их не удавалось однозначно связать с конкретной планетой.

В работе, опубликованной на сервере препринтов arXiv, исследователи предполагают, что излучение возникает из-за полярного сияния. Такое явление возникает при взаимодействии заряженных частиц с атмосферой и магнитным полем планеты.

Подобные радиосигналы уже наблюдались на планетах Солнечной системы и ультрахолодных карликовых звёздах, но ранее их не фиксировали непосредственно от экзопланеты.

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Приборы зарегистрировали быстрые повторяющиеся вспышки с сильной круговой поляризацией, а также постоянное излучение в диапазоне от 0,85 до 3,5 ГГц. Сигналы четыре раза фиксировала сеть радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке в течение 2025 и 2026 годов.

Изначально телескопы использовались для наблюдения за звездой Бета Пикторис, расположенной примерно в 63,4 световых годах от Земли. Вокруг неё вращаются три известные планеты — Бета Пикторис b, Бета Пикторис c и Бета Пикторис d.

Характер зафиксированного излучения оказался схожим на радиосигналы, которые могут возникать во время полярного сияния, а его источником исследователи определили Бета Пикторис b.

По прогнозам, эта планета обладает очень мощным магнитным полем — оно может быть примерно в тысячу раз сильнее земного. Одной из причин называют быстрое вращение: Бета Пикторис b совершает один оборот вокруг своей оси примерно за 8-9 часов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что астрономы узнали больше о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS благодаря анализу состава ее ионного хвоста. Данные указывают, что объект сформировался при чрезвычайно низкой температуре вдали от своей материнской звезды.

Также Новини.LIVE сообщали, что Voyager 1 движется через космос с 1977 года со скоростью около 17 км/с, или примерно 61 000 км/ч. В то же время за почти полвека аппарат не преодолел даже одного процента расстояния, равного одному световому году.

астрономия сигналы экзопланета изучение космоса
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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