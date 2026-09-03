Где сейчас "Вояджер-1" и сколько времени ему требуется, чтобы преодолеть один световой год

Космический аппарат "Вояджер-1". Фото: Pexels

"Вояджер-1" непрерывно движется по космосу с 1977 года со скоростью около 17 км/с, или примерно 61 000 км/ч. Несмотря на это, за почти полвека аппарат не преодолел даже одного процента расстояния в один световой год.

О том, насколько далеко от Земли находится "Вояджер-1", пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SpaceDaily.

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"Вояджер-1" уже находится примерно в 25 млрд км

"Вояджер-1" запустили в сентябре 1977 года. Его двигатели сейчас не работают, а скорость около 17 км/с является результатом разгона, полученного во время пролетов мимо планет. После последней встречи с Сатурном в 1980 году аппарат продолжает двигаться примерно с той же скоростью.

Сейчас он находится примерно в 170 раз дальше от Солнца, чем Земля — на расстоянии около 25 млрд км.

В 2012 году "Вояджер-1" пересек гелиопаузу — границу, где солнечная среда переходит в межзвездное пространство, — и стал первым космическим аппаратом, работающим за этой границей.

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Световой год для "Вояджера-1" занял бы около 17 000 лет

Один световой год — это около 9,5 трлн км, или примерно 63 000 расстояний от Земли до Солнца. Текущее расстояние "Вояджера-1" составляет лишь около одной триста семидесятой светового года.

При скорости 17 км/с для преодоления полного светового года аппарату потребовалось бы примерно 17 000 лет.

Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра расположена более чем в четырёх световых годах, однако "Вояджер-1" не направляется к ней или к какой-либо другой конкретной звезде.

Примерно через 40 000 лет он должен пройти на расстоянии около 1,6 светового года от звезды Gliese 445.

NASA ожидает, что в ноябре 2026 года "Вояджер-1" станет первым созданным человеком объектом, который будет находиться от Земли на расстоянии в один световой день. Это означает, что радиосигналу понадобится примерно сутки, чтобы добраться до аппарата, и ещё одна, чтобы вернуться обратно.

На достижение такого расстояния "Вояджеру-1" потребовалось почти 49 лет. При этом один световой год в 365 раз превышает одни световое сутки.

Энергии для работы приборов становится всё меньше

"Вояджер-1" получает энергию за счет тепла, выделяемого при распаде плутония. Мощность его источника питания ежегодно уменьшается примерно на 4 Вт. Изначально аппарат имел около 470 Вт, а сейчас доступная мощность составляет менее половины от первоначальной.

Чтобы продлить работу миссии, инженеры NASA постепенно отключают научные приборы. Систему космических лучей отключили в начале 2025 года, а прибор для исследования низкоэнергетических заряженных частиц — в апреле 2026 года.

Сейчас продолжают работать два научных прибора: один измеряет магнитные поля, другой исследует плазменные волны.

В ближайшие годы энергии в конечном итоге станет недостаточно для работы оборудования, и "Вояджер-1" перестанет передавать данные. Однако сам аппарат не остановится и продолжит движение по космосу со скоростью примерно 17 км/с.

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