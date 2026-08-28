Телескоп James Webb побачив "воду" на екзопланеті GJ 486 b

Телескоп James Webb побачив воду на екзопланеті, схожу на Землю
Космічний телескоп James Webb зафіксував на кам'янистій екзопланеті GJ 486 b сигнал, схожий на водяну пару. Однак подальші спостереження показали, що планета, ймовірно, майже не має атмосфери.
Про те, що James Webb виявив на екзопланеті GJ 486 b, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.
Що відомо про GJ 486 b
Екзопланета розташована приблизно за 26 світлових років від Землі у сузір'ї Діви.
Її радіус приблизно у 1,3 раза більший за земний, а маса становить близько трьох мас Землі. Повний оберт навколо червоного карлика GJ 486 b здійснює лише за 1,47 дня.
Під час перших спостережень інструмент NIRSpec виявив у спектрі сигнал, який відповідав поглинанню водяної пари. Це могло свідчити про наявність атмосфери, багатої на воду. Водночас аналогічний сигнал могли створити холодніші ділянки на поверхні самої зірки.
Під час двох наступних спостережень інструмент MIRI виміряв теплове випромінювання планети, коли вона проходила за своєю зіркою. Отримані результати не відповідають моделі щільної атмосфери та краще узгоджуються з майже оголеною кам'янистою поверхнею.
Дослідники не виключають існування тонкої атмосфери, однак наразі пояснення з холодними зоряними плямами краще відповідає наявним даним.
GJ 486 b розташована лише за кілька мільйонів кілометрів від своєї зірки та отримує приблизно у 40 разів більше випромінювання, ніж Земля від Сонця. Її рівноважна температура становить близько 700 кельвінів, а денна сторона нагрівається ще сильніше.
Спостереження GJ 486 b також показують, наскільки складно виявляти атмосфери у кам'янистих планет, що обертаються навколо червоних карликів.
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