Телескоп James Webb побачив "воду" на екзопланеті GJ 486 b

Ілюстративне фото екзопланети. Фото: Unsplash

Космічний телескоп James Webb зафіксував на кам'янистій екзопланеті GJ 486 b сигнал, схожий на водяну пару. Однак подальші спостереження показали, що планета, ймовірно, майже не має атмосфери.

Про те, що James Webb виявив на екзопланеті GJ 486 b, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.

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Що відомо про GJ 486 b

Екзопланета розташована приблизно за 26 світлових років від Землі у сузір'ї Діви.

Її радіус приблизно у 1,3 раза більший за земний, а маса становить близько трьох мас Землі. Повний оберт навколо червоного карлика GJ 486 b здійснює лише за 1,47 дня.

Під час перших спостережень інструмент NIRSpec виявив у спектрі сигнал, який відповідав поглинанню водяної пари. Це могло свідчити про наявність атмосфери, багатої на воду. Водночас аналогічний сигнал могли створити холодніші ділянки на поверхні самої зірки.

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Під час двох наступних спостережень інструмент MIRI виміряв теплове випромінювання планети, коли вона проходила за своєю зіркою. Отримані результати не відповідають моделі щільної атмосфери та краще узгоджуються з майже оголеною кам'янистою поверхнею.

Дослідники не виключають існування тонкої атмосфери, однак наразі пояснення з холодними зоряними плямами краще відповідає наявним даним.

GJ 486 b розташована лише за кілька мільйонів кілометрів від своєї зірки та отримує приблизно у 40 разів більше випромінювання, ніж Земля від Сонця. Її рівноважна температура становить близько 700 кельвінів, а денна сторона нагрівається ще сильніше.

Спостереження GJ 486 b також показують, наскільки складно виявляти атмосфери у кам'янистих планет, що обертаються навколо червоних карликів.

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