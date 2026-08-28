Телескоп James Webb обнаружил "воду" на экзопланете GJ 486 b

Иллюстративное фото экзопланеты. Фото: Unsplash

Космический телескоп James Webb зафиксировал на каменистой экзопланете GJ 486 b сигнал, похожий на водяной пар. Однако дальнейшие наблюдения показали, что у планеты, вероятно, почти нет атмосферы.

О том, что James Webb обнаружил на экзопланете GJ 486 b, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space Daily.

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Что известно о GJ 486 b

Экзопланета расположена примерно в 26 световых годах от Земли в созвездии Девы.

Её радиус примерно в 1,3 раза больше земного, а масса составляет около трёх масс Земли. Полный оборот вокруг красного карлика GJ 486 b занимает всего 1,47 дня.

Во время первых наблюдений прибор NIRSpec обнаружил в спектре сигнал, соответствующий поглощению водяного пара. Это могло свидетельствовать о наличии атмосферы, богатой водой. В то же время аналогичный сигнал могли создавать более холодные участки на поверхности самой звезды.

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В ходе двух последующих наблюдений прибор MIRI измерил тепловое излучение планеты, когда она проходила за своей звездой. Полученные результаты не соответствуют модели плотной атмосферы и лучше согласуются с почти обнаженной каменистой поверхностью.

Исследователи не исключают существования тонкой атмосферы, однако на данный момент объяснение с холодными звездными пятнами лучше соответствует имеющимся данным.

GJ 486 b расположена всего в нескольких миллионах километров от своей звезды и получает примерно в 40 раз больше излучения, чем Земля от Солнца. Её равновесная температура составляет около 700 кельвинов, а дневная сторона нагревается ещё сильнее.

Наблюдения GJ 486 b также показывают, насколько сложно обнаруживать атмосферы у каменистых планет, вращающихся вокруг красных карликов.

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