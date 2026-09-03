Де зараз Voyager 1 і скільки часу йому потрібно для подолання одного світлового року

Космічний апарат Voyager 1. Фото: Pexels

Voyager 1 безперервно рухається космосом із 1977 року зі швидкістю близько 17 км/с, або приблизно 61 000 км/год. Попри це, за майже пів століття апарат не подолав навіть одного відсотка відстані в один світловий рік.

Про те, наскільки далеко від Землі перебуває Voyager 1, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SpaceDaily.

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Voyager 1 уже перебуває приблизно за 25 млрд км

Voyager 1 запустили у вересні 1977 року. Його двигуни зараз не працюють, а швидкість близько 17 км/с є результатом розгону, отриманого під час прольотів повз планети. Після останньої зустрічі із Сатурном у 1980 році апарат продовжує рухатися приблизно з тією самою швидкістю.

Нині він перебуває приблизно у 170 разів далі від Сонця, ніж Земля — на відстані близько 25 млрд км.

У 2012 році Voyager 1 перетнув геліопаузу — межу, де сонячне середовище переходить у міжзоряний простір, і став першим космічним апаратом, який працює за цією межею.

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Світловий рік для Voyager 1 зайняв би близько 17 000 років

Один світловий рік — це близько 9,5 трлн км, або приблизно 63 000 відстаней від Землі до Сонця. Поточна відстань Voyager 1 становить лише близько однієї трьохсот сімдесятої світлового року.

За швидкості 17 км/с для подолання повного світлового року апарату знадобилося б приблизно 17 000 років.

Найближча до Сонця зоря Проксима Центавра розташована більш ніж за чотири світлові роки, однак Voyager 1 не прямує до неї або будь-якої іншої конкретної зорі.

Приблизно через 40 000 років він має пройти на відстані близько 1,6 світлового року від зорі Gliese 445.

NASA очікує, що в листопаді 2026 року Voyager 1 стане першим створеним людиною об'єктом, який перебуватиме від Землі на відстані в одну світлову добу. Це означає, що радіосигналу знадобиться приблизно доба, щоб дістатися апарата, і ще одна, щоб повернутися назад.

На досягнення такої відстані Voyager 1 знадобилося майже 49 років. Водночас один світловий рік у 365 разів більший за одну світлову добу.

Енергії для роботи приладів залишається дедалі менше

Voyager 1 отримує енергію завдяки теплу від розпаду плутонію. Потужність його джерела живлення щороку зменшується приблизно на 4 Вт. Спочатку апарат мав близько 470 Вт, а зараз доступна потужність становить менш ніж половину від початкової.

Щоб продовжити роботу місії, інженери NASA поступово вимикають наукові прилади. Систему космічних променів відключили на початку 2025 року, а прилад для дослідження низькоенергетичних заряджених частинок — у квітні 2026 року.

Зараз продовжують працювати два наукові інструменти: один вимірює магнітні поля, інший досліджує плазмові хвилі.

У найближчі роки енергії зрештою стане недостатньо для роботи обладнання, і Voyager 1 перестане передавати дані. Однак сам апарат не зупиниться та продовжить рухатися космосом приблизно зі швидкістю 17 км/с.

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