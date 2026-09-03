Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Вояджер-1 вже понад 50 років у космосі й досі надсилає сигнали на Землю

Вояджер-1 вже понад 50 років у космосі й досі надсилає сигнали на Землю

Ua ru
3 вересня 2026 11:41
Де зараз Voyager 1 і скільки часу йому потрібно для подолання одного світлового року
Космічний апарат Voyager 1. Фото: Pexels

Voyager 1 безперервно рухається космосом із 1977 року зі швидкістю близько 17 км/с, або приблизно 61 000 км/год. Попри це, за майже пів століття апарат не подолав навіть одного відсотка відстані в один світловий рік.

Про те, наскільки далеко від Землі перебуває Voyager 1, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SpaceDaily.

Реклама

Voyager 1 уже перебуває приблизно за 25 млрд км

Voyager 1 запустили у вересні 1977 року. Його двигуни зараз не працюють, а швидкість близько 17 км/с є результатом розгону, отриманого під час прольотів повз планети. Після останньої зустрічі із Сатурном у 1980 році апарат продовжує рухатися приблизно з тією самою швидкістю.

Нині він перебуває приблизно у 170 разів далі від Сонця, ніж Земля — на відстані близько 25 млрд км.

У 2012 році Voyager 1 перетнув геліопаузу — межу, де сонячне середовище переходить у міжзоряний простір, і став першим космічним апаратом, який працює за цією межею.

Читайте також:

Світловий рік для Voyager 1 зайняв би близько 17 000 років

Один світловий рік — це близько 9,5 трлн км, або приблизно 63 000 відстаней від Землі до Сонця. Поточна відстань Voyager 1 становить лише близько однієї трьохсот сімдесятої світлового року.

За швидкості 17 км/с для подолання повного світлового року апарату знадобилося б приблизно 17 000 років.

Найближча до Сонця зоря Проксима Центавра розташована більш ніж за чотири світлові роки, однак Voyager 1 не прямує до неї або будь-якої іншої конкретної зорі.

Приблизно через 40 000 років він має пройти на відстані близько 1,6 світлового року від зорі Gliese 445.

NASA очікує, що в листопаді 2026 року Voyager 1 стане першим створеним людиною об'єктом, який перебуватиме від Землі на відстані в одну світлову добу. Це означає, що радіосигналу знадобиться приблизно доба, щоб дістатися апарата, і ще одна, щоб повернутися назад.

На досягнення такої відстані Voyager 1 знадобилося майже 49 років. Водночас один світловий рік у 365 разів більший за одну світлову добу.

Енергії для роботи приладів залишається дедалі менше

Voyager 1 отримує енергію завдяки теплу від розпаду плутонію. Потужність його джерела живлення щороку зменшується приблизно на 4 Вт. Спочатку апарат мав близько 470 Вт, а зараз доступна потужність становить менш ніж половину від початкової.

Щоб продовжити роботу місії, інженери NASA поступово вимикають наукові прилади. Систему космічних променів відключили на початку 2025 року, а прилад для дослідження низькоенергетичних заряджених частинок — у квітні 2026 року.

Зараз продовжують працювати два наукові інструменти: один вимірює магнітні поля, інший досліджує плазмові хвилі.

У найближчі роки енергії зрештою стане недостатньо для роботи обладнання, і Voyager 1 перестане передавати дані. Однак сам апарат не зупиниться та продовжить рухатися космосом приблизно зі швидкістю 17 км/с.

Раніше Новини.LIVE писали, що Каллісто довгий час вважали найспокійнішим із чотирьох галілеєвих супутників Юпітера, а його вкриту кратерами поверхню — майже незмінною. Однак нові спостереження телескопа James Webb вказали на складніші процеси, які відбуваються на супутнику.

Також Новини.LIVE розповідали, що за 63 світлові роки від Землі розташована планета з насиченим синім кольором у видимому спектрі. Попри зовнішню схожість із нашою планетою, умови на ній суттєво відрізняються від земних.

космічний апарат Voyager-1 вивчення космосу
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації