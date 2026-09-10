Откуда прилетела межзвездная комета 3I/ATLAS: ее хвост выдал происхождение

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Астрономы получили новые данные о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS, изучив состав её ионного хвоста. Анализ показал, что объект сформировался при чрезвычайно низкой температуре вдали от своей материнской звезды.

О том, что удалось узнать о происхождении кометы 3I/ATLAS, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Что обнаружили в хвосте 3I/ATLAS

Исследование возглавила доктор Леа Ферелек из Университета Нортумбрии при участии ученых из Эдинбургского университета.

Ученые наблюдали за ионизированным газом, который вытекал из кометы во время ее удаления от Солнца под действием солнечного ветра. Для этого использовали прибор WEAVE в режиме спектроскопии LIFU, установленный на 4,2-метровом телескопе William Herschel Telescope на Канарских островах.

Благодаря его чувствительности астрономы одновременно обнаружили в хвосте пять различных типов ионов. Для межзвездного объекта такой результат был получен впервые.

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Ключевым результатом стало измерение соотношения азота и оксида углерода в газе кометы. Высокая концентрация азота указывает на то, что 3I/ATLAS сформировалась при температуре ниже -240 °C. Такие условия возможны далеко на окраинах звездной системы, значительно дальше от материнской звезды, чем расположены орбиты большинства планет.

По словам Леа Ферелек, 3I/ATLAS дает возможность исследовать вещество, сформировавшееся в среде, которая существенно отличается от Солнечной системы.

Почему 3I/ATLAS важна для астрономов

3I/ATLAS — лишь третий известный межзвездный объект, попавший в Солнечную систему. Комета была открыта в июле 2025 года, а после прохождения вблизи Солнца она вновь начала удаляться в космос.

Подобные объекты сохраняют вещество из других звездных систем, поэтому их изучение помогает исследовать условия формирования комет и планет в других частях Млечного Пути.

В ходе наблюдений астрономы также впервые подробно проследили, как меняется ионный хвост кометы по мере её удаления.

Ранее Новини.LIVE писали, что межзвездная комета 3I/ATLAS после пролета мимо Земли оставила в космосе облако органических соединений. В её выбросах обнаружили молекулы, которые считаются важными "кирпичиками" для процессов, связанных с жизнью.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время движения по Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS заметно менял форму и характер излучения льда. Инфракрасные наблюдения помогли точнее определить, как различные вещества распределяются вокруг ядра кометы.